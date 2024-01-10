Стала известна дата начала работы российского аналога «Википедии»

В компании отметили, что российскую энциклопедию «оснастили» технологическими новинками: персонализация контента, аудиопересказ, видео и подкасты. Также «Рувики» сможет делать тематические подборки.

За полгода для «Рувики» создали интерфейс на 20 языках народов России. Общее количество статей в энциклопедии в языковых разделах составляет более 1,1 миллиона, а в 2024 году планируют открыть еще 10 разделов.

Во время бета-тестирования в 2023 году самыми читаемыми статьями в «Рувики» стали списки умерших, конфликт на Ближнем Востоке, СВО и международная выставка-форум «Россия».

«Познавательный поезд Рувики» запустили на Сокольнической линии московского метрополитена в начале декабря 2023 года. Проект реализовали совместно с российской интернет-энциклопедией. Пассажирам предлагали перейти на сайт энциклопедии для получения подробно информации.

Российский аналог «Википедии» - энциклопедия «Рувики» начнет работу 15 января. В пресс-службе энциклопедии сообщили «Известиям» , что бета-тестирование завершилось.