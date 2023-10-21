Срок рассмотрения документов на присвоение ученых званий сократили в России

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«С 1 сентября 2024 года в России начнет действовать обновленное положение о присвоении ученых званий доцента и профессора», - констатировали в правительстве.

Благодаря новым поправкам срок рассмотрения документов, необходимых для присвоения ученых званий, сократится со 125 до 100 дней. Кроме того, соискатели смогут заявлять разработанные ими онлайн-курсы в качестве написанных учебных пособий. Курсы примут как учебники в том случае, если они размещались на сайте вуза и использовались студентами. Для получения звания профессора необходимо заявить 50 научных трудов и учебных пособий, а также иметь ученую степень доктора наук.

Ранее Минобрнауки предложило изменить статус магистратуры. Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что поступающие туда студенты должны углублять знания, полученные ранее.