Собянин рассказал о новых направлениях в «Московской технической школе»

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По его словам, сотрудникам технических предприятий предлагают 123 программы для повышения квалификации. Для них подготовили разные направления: например, «Искусственный интеллект», «Промышленный дизайн», «Технологии связи», «Беспилотный транспорт», а также два спецнаправления.

«Мы запустили этот проект два года назад, чтобы повысить квалификацию сотрудников инновационных предприятий. В конце сентября заработала образовательная платформа, на которой есть видеокурсы и возможность записываться на обучение», - подчеркнул Собянин.

Он отметил, что у «Московской технической школы» 100 партнеров. Так, в их число вошли МГУ, Московский Политех, МГТУ имени Баумана, МИФИ.

За время работы учебного заведения обучили приблизительно 1400 инженеров. Получить новые знания могут все специалисты промышленных предприятий Москвы. Город компенсирует до 95% стоимости.

Для того чтобы принять участие в проекте, предприятию необходимо оставить заявку на сайте МТШ или Инвестпортале Москвы.

Ранее москвичам рассказали о фестивале личностного развития пройдет в «Технограде» на ВДНХ.