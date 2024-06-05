Сколтех заявил об увеличении числа иностранных студентов вопреки санкциям

Биомедицина, по его словам, является одной из самых интересных междисциплинарных областей науки. Она включила в себя не только химию, фармакологию и биотехнологии, но и фотонику, и программирование, а также другие дисциплины. Они помогают ей расти и развиваться на другом уровне.

После введения антироссийских санкций со стороны Запада, отметил Сафонов, положение биомедицины изменилось. В первую очередь ограничения негативно отразились на всем мире.

«Санкции вредят всему миру, они сами это доказали», - подчеркнул он.

В Сколтехе, по его словам, иностранные студенты составляют порядка 20% от общего количества обучающихся. Этого количества хватает, чтобы поддерживать международную англоязычную среду.

«За эти годы доля иностранных студентов в Сколтехе увеличилась. Это и страны Северной Африки, и США, и Германия, и Франция. Студенты ищут работу там, где интересно», - подчеркнул Сафонов.

Запад на уровне институций запретил общение с учеными из России. Несмотря на это, специалисты сохранили коммуникацию на личном уровне, заверил он. Сколтех образовали совместно с MIT. В момент, когда он вынужден был выйти из сотрудничества, у вуза было несколько десятков совместных проектов.

«Мы опубликовали свыше 100 работ. Для обеих сторон прекращение сотрудничества стало неприятным моментом. Но и это пройдет», -добавил Сафонов.