Школы Тюмени из-за сильного мороза отменили уроки начальных классов в первую смену

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«Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах города Тюмени для обучающихся в первом-четвертом классах в очном режиме отменяются», - сообщили власти.

Занятия второй смены, уточнили в администрации, пройдут, как положено. Их из-за погоды отменять не стали.

Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10 и более градусов ниже нормы спрогнозировали в Тюменской области с 6 по 10 декабря, сообщило региональное МЧС. Столбики термометра опустятся до -40 градусов. В помощь водителям на федеральных трассах дежурят девять передвижных пунктов обогрева.

Сильные морозы накроют многие регионы России , предупредил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Московской области температура воздуха опустится на 7–14 градусов ниже нормы.