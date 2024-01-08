Школы Нижневартовска перейдут на дистанционное обучение из-за вспышки кори

Представители департамента подчеркнули, что помимо случаев заболевания кори в Нижневартовске зафиксировано превышение эпидемического порога по ОРВИ и гриппу среди несовершеннолетних.

Дистанционный режим продлится до 21 января. Пользователи сообщества муниципального департамента во «ВКонтакте» отметили, что уведомление о переходе на дистант получили не только школы, но и центры дополнительных занятий.

В 2023 году заболеваемость корью в России выросла в 288 раз. Из-за высокой заразности жертвами вспышек зачастую становятся ученики образовательных учреждений: в конце декабря по этой причине на карантин закрылся юридический факультет МГУ.

Несмотря на рост заболеваемости по сравнению с прошлым годом, России удалось предотвратить стремительное распространение кори. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вокруг РФ мир «горит» этой болезнью.