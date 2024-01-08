08 января 2024, 19:44

Школы Нижневартовска перейдут на дистанционное обучение из-за вспышки кори

Unsplash
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Все школы Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе перейдут на дистанционное обучение с 9 января, сообщил муниципальный департамент образования. Причиной стала вспышка кори и других инфекционных заболеваний.

Представители департамента подчеркнули, что помимо случаев заболевания кори в Нижневартовске зафиксировано превышение эпидемического порога по ОРВИ и гриппу среди несовершеннолетних.

Дистанционный режим продлится до 21 января. Пользователи сообщества муниципального департамента во «ВКонтакте» отметили, что уведомление о переходе на дистант получили не только школы, но и центры дополнительных занятий.

В 2023 году заболеваемость корью в России выросла в 288 раз. Из-за высокой заразности жертвами вспышек зачастую становятся ученики образовательных учреждений: в конце декабря по этой причине на карантин закрылся юридический факультет МГУ.

Несмотря на рост заболеваемости по сравнению с прошлым годом, России удалось предотвратить стремительное распространение кори. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вокруг РФ мир «горит» этой болезнью.

Школы Болезни Грипп
28 декабря 2023, 09:52
Правительство поручило министерствам разработать схему внедрения биометрии в университетах
РИА «Новости»
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Российское правительство поручило Минцифры, Министерству образования и Центру биометрических технологий разработать дорожную карту для внедрения биометрических технологий. Схему представят до 12 февраля 2024 года. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Биометрические технологии начнут использовать для проведения экзаменов в дистанционном формате. Поручение подготовил глава аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

Документ уже получили представители Минцифры и ЦБТ. По их словам, разработка дорожной карты по внедрению сервиса уже началась. Издание добавило, что новые технологии будут безопасными и помогут облегчить жизнь студентам.

Ранее депутат Московской городской думы Олег Артемьев рассказал об инженерных и IT-классах. Он отметил, что хорошее оснащение учебных кабинетов поможет заложить навыки научно-исследовательской деятельности еще со школьной скамьи. По его словам, многие московские школы получили лаборатории и IT-полигоны с 3D-принтерами.

Россия Студенты Технологии
27 декабря 2023, 20:18
Обновленные учебники истории начали поступать в школы
Freepik
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Учебник истории с обновленными главами о репрессированных народах уже поступает в российские школы. Об это рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, его слова процитировало РИА «Новости».

«К сожалению, определенные неточности были в различных учебниках, особенно в учебниках 1990-х годов. Сегодня неточности мы исправили, и уже обновленный учебник поступает, насколько я знаю, в школы нашей страны», - сообщил глава ведомства.

Кравцов отметил, что важно сохранить и восстановить историческую память.

Об этом говорил и президент Владимир Путин на прямой линии. Он отметил, что в стране должна быть государственная версия истории. Глава государства отметил, что над этим должны работать научное, педагогическое сообщество и родительская общественность.

Школы Россия История Владимир Путин Сергей Кравцов
25 декабря 2023, 13:28
Уроки труда вернутся в российские школы в следующем учебном году
РИА «Новости»
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Уроки труда вернутся в российские школы в учебном году — 2024/25. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на канале «Россия 24».

Уроки труда вернутся в российские школы в учебном году - 2024/25. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на канале «Россия 24».

По его словам, уже началась подготовка, планируется оснащение кабинетов.

«Президент подписал закон, мы возвращаем предмет „Труд“. У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет „Труд“, это тоже очень важно», - рассказал Кравцов.

Госдума приняла проект изменений в ФЗ «Об образовании» еще в начале декабря. Упомянутый предмет предполагается ввести в начальных и средних классах. «Труд» преподавали в школах до 1990-х, затем ему на смену пришла «Технология». О том, что Минпросвещения работает над возвращением «Труда», стало известно в мае. Сергей Кравцов отмечал, что школьникам нужно дать возможность проявлять себя, учиться делать что-то своими руками.

В ноябре депутат ГД от Подмосковья Сергей Колунов объяснял «360», что поправки должны помочь устранить нехватку людей рабочих профессий, воспитать в людях любовь к труду со школьной скамьи.

Школы Законы Школьники Сергей Кравцов Образование
25 декабря 2023, 07:08
Ненавистники ЕГЭ признали его объективность. Глава Рособрнадзора высказался об отмене экзамена
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Единый госэкзамен с годами зарекомендовал себя как объективный и не допускающий обмана способ оценки знаний. Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев выступил против его отмены. Он заявил об этом РИА «Новости».

«Сейчас экзамен проходит объективно. Сейчас нет утечек. По поводу объективности проведения экзамена мы не слышим замечаний ни одного эксперта. Даже от тех, кто терпеть не может Единый государственный экзамен», - сказал он.

Выступавшие против ЕГЭ, по словам Анзора Музаева, не предлагали альтернативу. Он подтвердил, что до 2013 года действительно происходили утечки и другие нарушения, но с тех пор усилили контроль и усовершенствовали механизм проведения экзамена. Глава ведомства заявил, что такой подход к проверке знаний оправдал себя.

Он предположил, что недовольство ЕГЭ связано с невозможностью, как он сказал, «зарешать» вопрос. Анзор Музаев сказал, что на эксперименты с новыми формами экзамена нет времени.

ЕГЭ не станут переводить в онлайн-формат , заявлял ранее Анзор Музаев. Он допустил, что в отдаленной перспективе экзамен начнут сдавать дистанционно, но не в ближайшие 5-10 лет.

ЕГЭ Экзамены Образование

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