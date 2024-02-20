Школы Челябинска отменили уроки

«Сегодня, 20 февраля, в связи с низкой температурой воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по четвертый класс первой смены», - объявила пресс-служба.

Младшеклассники оставались дома 19 февраля, а за два дня до этого отменяли занятия для всех учащихся первой смены с первого по девятый классы.

Челябинский гидрометеоцентр сообщил, что утром 20 февраля в городе зафиксировали -26 градусов, южный ветер скоростью два-три метра в секунду. Ночью температура воздуха на севере Челябинской области опускалась до -17…-23 градусов, на юге - до -24…-30 градусов.

В Москве из-за гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности. Циклон принес в столицу мокрый снег, после чего похолодало.