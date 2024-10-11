Школьников в Чите заставили учить песни Шамана

В московской школе № 57 разгорелся скандал из-за отказа брать ребенка в 10-й класс. Подробностями случившегося в беседе с 360.ru поделился отец мальчика Кирилл М.

Мужчина уточнил, что в июне получил письмо об отказе зачислить сына в 10-й класс из-за низких результатов ОГЭ по математике, академических задолженностей в 8-м и 9-м классах, а также нарушений дисциплины.

«Лично мое объяснение случившегося: в школе с этого года впервые создан спецкласс Т-Банка. Мест в классах, в расписании нет. Место 10Б занял 10Т. Школе хорошо, Т-Банку хорошо, 14 детям и их родителям плохо. Почему так получилось: авторитарность и непрофессиональность директора - она допустила конфликт, не заглушила его в зародыше и сдалась, когда почувствовала силу», - рассказал о своем видении ситуации мужчина.

Мужчина отмечал, что ребенок на «хорошо» сдал экзамены по английскому и русскому языкам, а также на «отлично» географию и математику, однако школа выставила сдачу ОГЭ на 4 и 5 в качестве основания для перевода в следующий класс.

Ранее РБК со ссылкой на прокуратуру Москвы сообщили, что надзорное ведомство выявило нарушение из-за отказа зачислить ученика в 10-й класс в школе № 57. В пресс-службе отметили, что руководство учебного заведения нарушило право ученика на получение среднего общего образования.

Позднее руководство школа все-таки предложило перевести ученика в 10-й гуманитарный спецкласс, однако семья отказалась и сменила учебное заведение.

Ранее результаты ОГЭ предложили учитывать при поступлении в техникумы и колледжи.