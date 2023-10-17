Школьников пригласили на обучение в профориентационную лабораторию DreamLab

Читайте нас в:

Ученики попробуют свои силы в digital-профессиях и поработают над реальными проектами, которые потом смогут включить в портфолио. Школьникам предложат на выбор четыре направления обучения.

Участники трека «Управление и развитие» научатся запускать проекты и управлять ими, познакомятся с профессиями продакт-менеджера и менеджера по развитию бизнеса. Те, кто выберет трек «Продвижение цифрового продукта», освоят создание и реализацию маркетинговых стратегий, попробуют себя в роли маркетологов и контент-менеджеров, узнают, как грамотно вести сообщества в соцсети «ВКонтакте». В рамках «Исследования и дизайна цифровых продуктов» школьники больше узнают о профессиях тестировщика, UX-исследователя, UX/UI-дизайнера, научатся основам тестирования, созданию интерфейса цифровых продуктов. Наконец, участники трека «Внутренние коммуникации» получат навыки формирования команды и ее мотивации, познакомятся с работой HR-специалиста. После мастер-классов ученикам предстоит до конца года работать над кейсами.

Первые шаги в профессии Многочисленные программы и проекты, реализующиеся в рамках профориентационного направления VK Education, помогают школьникам погрузиться в IT и digital-сферу и определиться с выбором профессии, рассказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

«Участие в лаборатории DreamLab дает ребятам возможность еще во время учебы в школе попробовать свои силы в решении реальных задач, с которыми сталкиваются специалисты в своей практике. Участники лаборатории смогут сделать первые шаги в самых востребованных цифровых профессиях, развить полезные навыки под кураторством экспертов, а также поработать над проектами с использованием технологий VK», - добавила она.

Выпускникам лаборатории вручат сертификат. Кроме того, они получат возможность присоединиться к проектному офису DreamLab и продолжить развиваться в выбранной профессии. Участники проектного офиса выполняют задания, используя продукты и сервисы VK (снимают клипы, создают и развивают сообщества и так далее) и каждый месяц получают баллы в сервисе «Другое Дело». Их можно потратить на обучение и старт карьеры - курсы, развивающие программы, стажировки.

Для участия в лаборатории DreamLab нужно до 2 ноября подать заявку в чат-боте и выполнить тестовое задание.

Среди городов, где пройдет обучение, - Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Томск, Ростов-на-Дону, Сочи и Казань.