Школьников из Люберец научили выращивать растения

Представители Рособрнадзора назвали «частным мнением» заявление руководителя ведомства Анзора Музаева о необходимости реформировать переход школьников-девятиклассников в следующий класс и колледжи.
«Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается», - подчеркнули в ведомстве.
Музаев о время всероссийской встречи с родителями отметил, что конкурс аттестатов уже не работает и все специалисты это понимают. Он указал на несоответствие модели поступления в колледжи современным требованиям.
Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков рассказал «360», что некоторые аттестации мешают школьникам полноценно учиться. Он назвал основной государственный экзамен (ОГЭ) бесполезным и заявил, что этот экзамен занимает много времени и сил, но абсолютно бесполезен при поступлении. При этом глава Рособрнадзора сообщал, что ОГЭ после девятого класса отменять не станут.
«С 1 сентября 2024 года в России начнет действовать обновленное положение о присвоении ученых званий доцента и профессора», - констатировали в правительстве.
Благодаря новым поправкам срок рассмотрения документов, необходимых для присвоения ученых званий, сократится со 125 до 100 дней. Кроме того, соискатели смогут заявлять разработанные ими онлайн-курсы в качестве написанных учебных пособий. Курсы примут как учебники в том случае, если они размещались на сайте вуза и использовались студентами. Для получения звания профессора необходимо заявить 50 научных трудов и учебных пособий, а также иметь ученую степень доктора наук.
Ранее Минобрнауки предложило изменить статус магистратуры. Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что поступающие туда студенты должны углублять знания, полученные ранее.
«Столичные вузы на протяжении пяти лет являются надежными партнерами проекта и предлагают участникам широкое разнообразие учебных программ - от исторических лекций до программ профессиональной переподготовки», - подчеркнул он.
Свои двери для обучения жителей старшего возраста открыли Московский государственный университет имени Ломоносова, Российский экономический университет имени Плеханова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и многие другие ведущие вузы города.
Записаться на занятия можно в районных отделах долголетия. Подробную информацию опубликовали на сайте проекта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что любители спорта также смогут найти много интересного. Им предложат выбрать из 50 видов активностей, начиная от гимнастики и заканчивая футболом.
Соответствующий механизм изменят. Также поменяют модель поступления в колледжи после девятого класса, завил руководитель ведомства во время всероссийской встречи с родителями.
«Модель поступления в колледжи: ну, все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает», - подчеркнул Музаев.
Он также ответил на вопрос одного из участников встречи о том, не планируется ли отказаться от проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) после девятого класса. Музаев заявил, что такая модель не рассматривается.
Российские вузы перейдут на новую национальную систему высшего образования. Как уточнил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, ее внедрят с 1 сентября 2025 года.