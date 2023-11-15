Школьникам на уроках расскажут о беспилотниках и общевойсковом бое

В документе указано, что курс должен формировать представление о современном общевойсковом бое и понимание о применении в нем современных достижений научно-технического прогресса.

«В том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов», - сообщили в документе.

Обновленный предмет «Основы безопасности и защита Родины» , им заменят ОБЖ, начнут преподавать в школах с 1 сентября 2024 года. Школьников будет знакомить с такими понятиями, как «воинская обязанность» и «военная служба», ученикам также расскажут, какую роль играет оборона страны для экономики и социального развития.

Ранее разделы об истории России с 1970-х до 2000-х полностью переписали в новых школьных учебниках. В книгах появилась информация о событиях с 2014 года по настоящее время и спецоперации. Специалисты также намерены пересмотреть понятие «империя» в учебнике истории для пятых-девятых классов.