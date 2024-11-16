16 ноября 2024, 14:01

Школьник из Москвы стал победителем всероссийской олимпиады по ИИ

Медиасток.рф
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Ученик 11-го класса из Москвы стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады школьников по искусственному интеллекту 2024 года, проходившей с 12 по 16 ноября на базе Московского физико-технического института (МФТИ). За звание лучшего сражались 50 старшеклассников со всей страны.

В финал соревнований вышли полсотни лучших школьников из Москвы и Санкт-Петербурга, Татарстана и Башкирии, Орловской, Самарской, Ростовской областей, с Кубани и других регионов. Абсолютным победителем признали ученика 11-го класса из столицы, победителями первой степени стали трое школьников - из Северной столицы, Москвы и Краснодарского края. Церемония награждения состоялась в субботу в столичном офисе VK.

«Искусственный интеллект - одно из самых востребованных направлений в IT. Мы рады выступить партнером Всероссийской олимпиады по ИИ, которая получила невероятный отклик и интерес со стороны школьников по всей стране», - отметила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Олимпиада стартовала еще в октябре, в этом году ее участниками стали 18 057 школьников из 89 регионов страны. В основной этап вышли 366 человек, в финале сразились 50. Победители и призеры смогут поступить в ведущие вузы без вступительных испытаний.

Искусственный интеллект Школьники конкурсы
16 ноября 2024, 09:22
Володин анонсировал проект об ограничении приема в школы детей мигрантов
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Парламентарии начали готовить к внесению законопроект, ограничивающий прием в школы не знающих русского языка детей иностранцев. Об этом написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, депутаты планируют ввести предварительное тестирование на знание русского языка перед зачислением ребенка в школу. Володин запустил в Telegram-канале опрос, чтобы узнать мнение пользователей Сети об инициативе.

Авторы законопроекта предложили случае провала теста и запрета на зачисление проводить проверку законности пребывания детей мигрантов в России.

Ранее депутаты призвали ужесточить для иностранцев правила аренды недвижимости. Они разработали законопроекты, обязывающие мигрантов предоставлять жилье только по договору с максимальным сроком аренды в один год. Авторы инициативы также рекомендовали наказывать арендодателей с «резиновыми квартирами».

Дети Школы Мигранты Госдума РФ
29 октября 2024, 23:27
«Хорошее подспорье». Поступающим в вузы добавят баллы за службу в армии
Unsplash
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В следующем году вступят новые правила приема в вузы. Абитуриенты, которые отслужили в армии, смогут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении, рассказал 360.ru начальник управления по организации приема абитуриентов, доцент кафедры информационных систем ГУУ, кандидат экономических наук Вадим Диких.

Он рассказал, что среди нововведений - сочинения и служба в армии.

«Последние два года за участие в СВО мы тоже давали баллы - от двух баллов до примерно 10 даже в каких-то случаях, но службы в армии не было еще ни разу. Для многих ребят, кто окончил колледж и пошел в армию - это, действительно, хорошее подспорье. Спрашивают, обращаются, „а сколько мы получим?“ Мы планируем добавить шесть баллов за это», - отметил собеседник 360.ru.

В следующем году может измениться и перечень предметов, необходимых для поступления в вузы. Минобразования предложило сделать обязательным экзамен по русскому языку, а также нескольким профильным дисциплинам.

Статистика Вузы Студенты
23 октября 2024, 12:21
Человек с макаронами счастливее, чем без них. Зачем педагог из Химок надела на себя дуршлаг
Телеканал «360»
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В школе в Химках произошел скандал. Учительница вела урок русского языка в дуршлаге, заявив, что верит в летающего макаронного монстра, и сравнив дуршлаг с крестом и хиджабом. После этого на нее пожаловались родители. Зачем женщина так поступила, она рассказала 360.ru.

«Директор создала такую ситуацию, в которой все мы можем прийти кто в шапочке из фольги, кто с дуршлагом на голове, и никому из нас это не повредит и не помешает учебному процессу. Да, у нас в понедельник пришел один ученик в шапочке из фольги. Я не буду называть имен, но это очень толковый молодой человек, и освоению знаний по программе шапочка из фольги ему не помешала», - отметила учительница.

Собеседница 360.ru призналась, что действительно исповедует пастафарианство, но раньше никогда не появлялась на публике в дуршлаге, потому что выступает против ношения религиозных символов. Она подчеркнула, что человек, у которого есть макароны с тефтелями, счастливее, чем тот, у кого их нет. Реакция родителей ее сильно удивила.

«У детей никакой нервной реакции не было. Там кто-то пошутил, кто-то посмеялся, и на этом все забыли. А устраивать из этого конфликт… Мы буквально вчера с детьми разбирали фразу „делать из мухи слона“», - заявила женщина.

Сейчас она находится на больничном и отметила, что ничего не слышала о своем отстранении.

Одна из ее учениц сообщила 360.ru, что педагога вызывали к директору из-за недовольства родителей и что в школе вовсе не считают происходящее чем-то веселым.

Школы Химки Учителя
16 октября 2024, 07:39
Законопроект об альтернативе ЕГЭ отклонили в Госдуме
РИА «Новости»
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Комитет Госдумы отклонил проект закона, в рамках которого абитуриенту предлагали сдавать на выбор единый государственный экзамен или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Об этом РИА «Новости» заявила первый зампред комитета Яна Лантратова.

Она объяснила, почему большинство членов комитета не поддержали проект. По ее словам, в случае принятия инициативы нельзя будет сопоставить процедуры и результаты экзаменов, которые сдавались в разных формах. Из-за этого у абитуриентов могут возникнуть неравные при поступлении в вузы.

Депутат добавила, что комитет отклонил инициативу, но фракция «Справедливая Россия - За правду» не согласна с его позицией. Некоторые парламентарии считают, что абитуриентам необходимо предоставить выбор, и в таком случае ЕГЭ решат сдавать единицы.

«Поэтому продолжим выступать против такой формы экзамена», - подчеркнула Лантратова.

Ранее она сообщила о нехватке квалифицированных инженеров в России. Депутат указала на необходимость ввести изменения в экзаменационной системе, чтобы устранить препятствия для достижения технологического прогресса.

ЕГЭ Вузы Госдума РФ

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