12 августа 2024, 21:14

«Сферум» начал прием заявок бесплатный онлайн-курс для педагогов

Pxhere
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Сервис «Сферум» при поддержке Минпросвещения России подготовил новый бесплатный онлайн-курс «Педагог настоящего: как учить и учиться в современном мире». Прием заявок на участие в нем уже стартовал.

Длительность курса - 36 часов. В него включили семь коротких уроков по 10 минут и материалы для самостоятельного изучения.

«К новому учебному году „Сферум“ запускает новый бесплатный онлайн-курс для педагогов, в котором профессионалы своего дела поделятся с коллегами собственными наработками по развитию у детей креативности, критического мышления и других полезных мягких навыков. Мы надеемся, что он будет полезен всем работникам образования и поможет им эффективно использовать цифровые инструменты в своей работе», - подчеркнул вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

Четыре модуля позволят участникам проработать критическое мышление, креативность, общение с детьми и родителями и кооперацию. Изучать они будут цифровые инструменты и дополнительные материалы для работы с учениками разных возрастов.

По итогам прохождения курса педагогам после выполнения итогового тестирования выдадут удостоверение о повышении квалификации для портфолио.

Дети Образование
03 августа 2024, 12:23
На «Госуслугах» нашли опасную для абитуриентов ошибку
РИА «Новости»
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На «Госуслугах» допустили критическую ошибку в информировании абитуриентов, которая может стоить им поступления в вуз. Об этом сообщили в неофициальном студенческом Telegram-канале «Кипящий МИФИ».

По его информации, в каждом регионе в контексте дедлайна подачи электронного документа об образовании указано местное и московское время.

Но на приведенном скриншоте вместо «15:59 3 августа по новосибирскому времени» указано «15:59 3 августа по московскому времени». Разница во времени между регионами составляет четыре часа.

Никаких официальных комментариев по поводу времени в объявлении на момент публикации материала не поступало. Данные Telegram-канала также привели в местном паблике «Новости Новосибирска».

Согласно исследованию, более половины россиян считают , что в их регионе доступно обучение на бюджете для абитуриентов.

Студенты Госуслуги
01 августа 2024, 16:39
АНО «Евразия» объявила о старте проекта «Евразийский лицей»
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Свыше 100 педагогов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана приняли участие в международном форуме «Евразийская перемена» в Москве с 25 по 28 июля. На нем было объявлено о запуске «Евразийского лицея» и Евразийского педагогического совета.

АНО «Евразия» и МПГУ подписали на форуме соглашение о сотрудничестве. За четыре дня участники прошли образовательные программы, посетили школы и вузы в Москве познакомились с выдающимися российскими педагогами. В завершении программы организаторы наградили победителей конкурса социально значимых проектов «Евразия - континент возможностей».

«Договорились продолжать работать над созданием Евразийского педсовета, делиться технологиями, методиками и развивать проекты, в том числе такие, как „Евразийский лицей“. Нам необходимо друг другу помогать, потому что у учителей очень важная миссия: воспитывать детей, которые потом станут у руля своих стран, будут ответственны за безопасность и процветание народов нашего континента Евразия», - поделилась председатель Совета АНО «Евразия» и депутат Госдумы Алена Аршинова.

В рамках «Евразийского лицея» организация окажет финансовую, проектную и инфраструктурную поддержку школам в странах ЕАЭС. К примеру, планируется внедрить инновационные образовательные программы и оснастить классы самым современным оборудованием. Для педагогов предусмотрели стажировки в лучших образовательных центрах России и стипендиальную программу.

Кроме того, Евразийский педагогический совет станет эффективной площадкой для развития, повышения квалификации и обмена опытом учителей. Также АНО «Евразия» создаст ресурсные центры в разных странах постсоветского пространства.

«Западу за 30 лет удалось разрушить систему образования в постсоветских странах, чтобы у нас не было конкурентных преимуществ перед ним. Наша общая задача - воссоздать то хорошее, что было раньше. В этом главная идея проекта „Евразийский лицей“», - заявил член Попечительского совета АНО «Евразия» и лидер политического блока «Победа» Илон Шор.

Образование Москва
31 июля 2024, 13:07
VK научит пользователей снимать вкусный контент
РИА «Новости»
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Для пользователей «ВКонтакте» и «Дзена» проведут бесплатный онлайн-курс по фуд-блогингу. На нем все желающие смогут узнать, как создать успешный канал с узнаваемой подачей и качественным контентом.

Новый курс Школы авторов VK начнется 22 августа. Начинающие и опытные фуд-блогеры, профессионалы ресторанной индустрии и креаторы-любители научатся развивать сообщество в социальной сети «ВКонтакте» и канал на платформе «Дзен» на кулинарную тему, найдут свой авторский стиль, а также спланируют бюджет для создания контента.

Отдельное внимание ведущие посветят организации качественной съемке, с учетом особенностей света, посуды и структуры блюд. Эксперты расскажут, как создавать вирусные ролики, используя только смартфон и собственное воображение, а также помогут избежать типичных ошибок на старте.

Занятия проведут шеф-повар Григорий Мосин, ведущая шоу «Секреты на кухне» Камилла Дмитриева, победитель третьего сезона шоу «Адская кухня» Антон Дмитриев и другие профессионалы индустрии.

Регистрация на онлайн-курс уже открыта.

Ранее начался набор на бесплатную летнюю профориентационную смену в онлайн-лагере «IT-дайвинг» от VK Education. Школьники смогут попробовать себя в IT- и digital-направлениях.

Еда ВКонтакте Блогеры
23 июля 2024, 14:28
VK познакомит школьников с цифровыми профессиями в онлайн-лагере «IT-дайвинг»
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Начался набор на бесплатную летнюю профориентационную смену в онлайн-лагере «IT-дайвинг» от VK Education. Школьники попробуют себя в IT- и digital-направлениях: машинном обучении, разработке, креативе, управлении проектами и продуктами. Поучаствовать в проекте могут ученики 7—11 классов из любого уголка России. Смена продлится с 5 по 18 августа.

«Профориентационный онлайн-лагерь „IT-дайвинг“ будет проходить в четыре смены, каждая из которых запланирована на период школьных каникул», - уточнили организаторы.

Каждая смена состоит из двух частей. Во время первой эксперты знакомят ребят с цифровыми профессиями. Она доступна всем в сообществе «ВКонтакте». Для школьников проведут различные активности, за которые те получат баллы.

Тем, кто справится лучше остальных, откроют доступ к закрытой части программы. Их уже ждет работа над кейсами и различные мастер-классы от профессионалов. За успешное прохождение программы молодым людям вручат сертификаты и специальный мерч от VK Education.

Заявки принимают до 11 августа через чат-бот.

Ранее платформа VK Education проводила бесплатные программы обучения и курсы по 14 востребованным направлениям в IT и digital. Пройти обучение могли все желающие с разным уровнем подготовки. Лучших выпускников приглашали на стажировку или предлагали работу в штате компании.

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