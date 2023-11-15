15 ноября 2023, 09:58

Семьеведение как обязательный предмет могут включить в школьную программу

РИА «Новости»
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Школьную программу в 2024 году может пополнить новый предмет — семьеведение. Об этом РИА «Новости» заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, новую дисциплину начнут преподавать по единому учебнику, который появится в следующем году. Она добавила, что семьеведение уже изучают как самостоятельный предмет в 40 регионах страны.

«Уверены, что со следующего года мы убедим министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение», - отметила она.

Остапина указала, что новый курс поможет подросткам подготовиться к «будущей семейной жизни и рождению детей». В рамках семьеведения школьники также подробно изучат основы психологии и педагогики.

Ранее педагог-психолог Дарья Федорова дала рекомендации по проверке домашнего задания у учащихся. Он рассказала, что этот вид работы может быть комфортным для родителей, если они будут соблюдать несколько правил.

Школьную программу в 2024 году может пополнить новый предмет - семьеведение. Об этом РИА «Новости» заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Школы Госдума РФ
14 ноября 2023, 07:58
Назван новый размер стипендии президента для российских аспирантов
РИА «Новости»
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Стипендия президента России для аспирантов в новом формате достигнет 75 тысяч рублей. Указ об этом может выйти уже в ноябре, рассказал РИА «Новости» заместитель главы Минобрнауки Денис Секиринский.

По его словам, документ находится «в высокой стадии согласования» и может выйти уже до Конгресса молодых ученых, намеченного на 28–30 ноября. Вероятно, отбор начнется уже в 2023 году, добавил замминистра.

Установление таких стипендий - поручение президента Владимира Путина, прозвучавшее по итогам встречи с участниками Конгресса молодых ученых. Предполагается, что повышенная стипендия поможет поддержать лучших аспирантов по важным и актуальным образовательным направлениям. Научные руководители будут выступать в роли гаранта того, что аспирант завершит исследование и защитит диссертацию.

Конкурсный отбор будет проводить Минобрнауки вместе с Советом по стипендиям президента России.

По данным Ura.ru , текущий размер выплаты - 4,5 тысячи рублей.

Вузы Студенты
13 ноября 2023, 16:12
России не допустила массового оттока ученых
Freepik
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В России не наблюдается массового оттока ученых, несмотря на санкционное давление. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Его процитировал ТАСС.

«Удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы», - сказал он на заседании президиума Совета при президенте России по науке и образованию.

Россия до сих пор является одним из лидеров по абсолютным масштабам занятости в научной сфере во всем мире. Санкции и попытки западных стран помешать сотрудничеству РФ с другими странами не увенчались успехом. Россия сохранила партнеров во многих государствах мира, подчеркнул Медведев.

Однако нужно внимательно следить за этим направлением и принимать оперативные решения при необходимости, добавил он.

Также, несмотря на санкции, в мире сохранился спрос на российское оружие. Как отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, оружейные заказы в последние годы держатся на уровне в 55 миллиардов долларов.

Дмитрий Медведев Ученые
13 ноября 2023, 12:10
Москвичам рассказали о специальной программе обучения незрячих детей
Сайт мэра и правительства Москвы
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Сегодня, 13 ноября, в Москве отмечают Международный день слепых. В честь этого события жителям столицы рассказали, как обучают незрячих детей в единственной в городе школе-интернате № 1. В закулисье образовательного учреждения москвичей провели корреспонденты мэрии.

Учебное заведение основали в 1882 году для 20 незрячих детей. Изначально оно располагалось в Электрическом переулке. В основном там обучали рукоделию. Позже школа переехала в дом № 5 на 3-ю Мытищинскую улицу, где и располагается до сих пор. В прошлом году образовательному учреждению исполнилось 140 лет.

Сейчас здесь есть все для полноценного обучения незрячих детей: классы, актовый и спортивный залы, столовая, кухня, медицинские кабинеты, спальный блок. В школе сейчас 334 воспитанника, в возрасте от нуля до 27 лет. Для них это отдельный мир, где они учатся, общаются и проводят свободное время.

Детям с ограниченными возможностями здоровья уделяют особое внимание не только в столице, но и в Московской области. Учителям специальных образовательных учреждений дают высокую оценку. Например, педагог по труду и директор школы «Надежда» для детей с ОВЗ в Коломне Дмитрий Московцев победили на конкурсе «Лучший руководитель в образовании» в Подмосковье.

Дети Школы Москва 2023
04 ноября 2023, 11:30
Россия вошла в число стран с лучшим школьным образованием
Unsplash
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Россия вошла в десятку стран с лучшим школьным образованием. Об этом «Известиям» заявил министр просвещения Сергей Кравцов на форуме-выставке «Россия».

«Мы уделяем большое внимание качеству школьного образования», - сообщил он.

Кравцов добавил, что ведомство приступило к подготовке масштабной программы по обновлению образовательных учреждений.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября. Корреспондент «360» Александр Молочко посетил мероприятие и поделился кадрами с павильоном Подмосковья. Он показал интерактивную платформу, благодаря которой можно «оказаться в будущем».

Ранее министр отметил рост популярности педагогических вузов. По его словам, в 2023 году поступило рекордное число заявок на поступления по этому направлению. Кравцов обратил внимание на повышение роли престижа профессии учителя и напомнил, что 2023-й объявили Годом учителя и наставника.

Школы Россия

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