Семьеведение как обязательный предмет могут включить в школьную программу

По ее словам, новую дисциплину начнут преподавать по единому учебнику, который появится в следующем году. Она добавила, что семьеведение уже изучают как самостоятельный предмет в 40 регионах страны.

«Уверены, что со следующего года мы убедим министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение», - отметила она.

Остапина указала, что новый курс поможет подросткам подготовиться к «будущей семейной жизни и рождению детей». В рамках семьеведения школьники также подробно изучат основы психологии и педагогики.

Ранее педагог-психолог Дарья Федорова дала рекомендации по проверке домашнего задания у учащихся. Он рассказала, что этот вид работы может быть комфортным для родителей, если они будут соблюдать несколько правил.

Школьную программу в 2024 году может пополнить новый предмет - семьеведение. Об этом РИА «Новости» заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.