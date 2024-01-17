17 января 2024, 00:42

Секрет воспитания школьников раскрыли в Физтех-лицее имени Капицы

Пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
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Обучение в Физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном доступно талантливым детям из любых регионов России. Для них организовали специальные кампусы, где они живут, а учебные классы, лаборатории и мастерские оборудовали по последнему слову техники. Обучение в Физтех-лицее начинается со второго класса, но желающим туда попасть предстоит пройти сложный отбор. Об этом в интервью «360» рассказала заведующая кафедрой биохимии учебного заведения Елена Сальникова.

Она подчеркнула, что проверяют не только ребенка, но и родителей. От того, как пройдут испытания, зависит вопрос, попадет школьник в это учебное заведение или нет.

«Отбор очень сложный. Это тестирование по предметам, психологическое тестирование и собеседование с родителями. Очень непростая история. Потому что во втором классе ребенка еще очень трудно оценить» - рассказала Сальникова.

Педагог подчеркнула, что пока еще нет такой технологии, чтобы понять, вырастет из ребенка гений или нет. Но одно сказать можно наверняка - половина успеха зависит от трудолюбия и желания получать новые знания.

«Очень многие дети не справляются, потому что не умеют трудится. У них хорошая голова. Вот ты смотришь на ребенка в шестом классе и понимаешь, что молодец, хорошо соображает, а вот дальше начинается набор фактов, которые нужно учить. Если ребенок не хочет или не может, то у него ничего не получится. Просто на природных данных не выедешь», - отметила Сальникова.

Еще одним важным фактором хорошего обучения является спокойная обстановка дома. Педагог подчеркнула, что детей нельзя ругать за полученные двойки, особенно сегодня. Юное поколение оказалось в огромном информационном потоке, поэтому дополнительных переживаний им устраивать не стоит. Для любого школьника самое главное - это спокойствие и уверенность в том, что дом он получит необходимые любовь и поддержку.

Дети Школьники Долгопрудный Технологии
13 января 2024, 17:30
Централизованного повышения цен в государственных вузах не будет
РИА «Новости»
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Студенты, которые учатся в государственных вузах России на платных отделениях, не столкнутся с централизованным повышением цен на обучение. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

Там отметили, что большинство российских студентов учатся в госвузах бесплатно.

«В отношении студентов государственных вузов, обучающихся на коммерческой основе, централизованного повышения цен не будет», - сообщил собеседник агентства.

При этом в Минобрнауки не исключили, что некоторые университеты изменят свои цены в пределах инфляции.

Ранее профессор Евгений Белый заявил о необходимости адаптировать российскую систему высшего образования к сегодняшним реалиям. Он призвал вовремя корректировать программы подготовки специалистов и выступил против «оголтелого омоложения» преподавательского состава.

Вузы Деньги Правительство РФ
12 января 2024, 18:12
Уязвимая категория. Общественники назвали способ предотвратить диверсии подростков
Pxhere
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Чтобы предотвратить диверсии, которые российские подростки устраивают по указаниям с Украины, необходимо вести в школах воспитательно-патриотическую работу. С такой инициативой выступило межрегиональное общественное движение «Зов народа» в обращении к главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Копия документа поступила в распоряжение «360».

В письме общественники отметили, что с начала спецоперации украинские спецслужбы стали активно наращивать медиаактивность, призывая россиян поджигать здания органов власти, ФСБ, МВД, Минобороны России, а также выводить из строя объекты военной и транспортной инфраструктуры, уничтожать военную технику. Молодежь - одна из самых уязвимых категорий, считают общественники.

По данным «Зова народа», с начала СВО в Москве и Подмосковье зафиксировали 37 случаев умышленного повреждения оборудования путей сообщения и подвижного состава. Раскрыть удалось около 80% преступлений, причем 90% задержанных - молодые люди , в том числе несовершеннолетние, из которых лишь один действовал по идейным соображениям, отметили авторы инициативы.

По данным «Зова народа», с начала СВО в Москве и Подмосковье зафиксировали 37 случаев умышленного повреждения оборудования путей сообщения и подвижного состава. Раскрыть удалось около 80% преступлений, причем 90% задержанных - молодые люди , в том числе несовершеннолетние, из которых лишь один действовал по идейным соображениям, отметили авторы инициативы.

Активисты заявили о готовности провести в школах серию лекций по указанной проблематике на уроках «Разговоры о важном». Общественники предложили устраивать беседы и в онлайн-формате, чтобы охватить большее число подростков.

Молодые люди активны в интернете и часто нуждаются в деньгах, поэтому ищут источники быстрого заработка, в том числе на нелегальных площадках, например в даркнете, сообщили в «Зове народа». Представители украинских спецслужб умело пользуются этим и вербуют юных россиян, предлагая им легкую и высокооплачиваемую работу - поджечь релейный шкаф на железной дороге или транспорт с символикой ZOV, обратили внимание авторы обращения.

«При поступлении вопроса о законности подобных действий заказчик всегда отвечает, что за это может грозить лишь административный штраф», - указали общественники.

Активисты заявили о готовности провести серию лекций по этой проблематике в школах на уроках «Разговоры о важном». Общественники предложили устраивать беседы и в онлайн-формате, чтобы охватить больше подростков.

Дети Терроризм Россия Школьники
10 января 2024, 05:18
Стала известна дата начала работы российского аналога «Википедии»
Global Look Press
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Российский аналог «Википедии» — энциклопедия «Рувики» начнет работу 15 января. В пресс-службе энциклопедии сообщили «Известиям», что бета-тестирование завершилось.

В компании отметили, что российскую энциклопедию «оснастили» технологическими новинками: персонализация контента, аудиопересказ, видео и подкасты. Также «Рувики» сможет делать тематические подборки.

За полгода для «Рувики» создали интерфейс на 20 языках народов России. Общее количество статей в энциклопедии в языковых разделах составляет более 1,1 миллиона, а в 2024 году планируют открыть еще 10 разделов.

Во время бета-тестирования в 2023 году самыми читаемыми статьями в «Рувики» стали списки умерших, конфликт на Ближнем Востоке, СВО и международная выставка-форум «Россия».

«Познавательный поезд Рувики» запустили на Сокольнической линии московского метрополитена в начале декабря 2023 года. Проект реализовали совместно с российской интернет-энциклопедией. Пассажирам предлагали перейти на сайт энциклопедии для получения подробно информации.

Российский аналог «Википедии» - энциклопедия «Рувики» начнет работу 15 января. В пресс-службе энциклопедии сообщили «Известиям» , что бета-тестирование завершилось.

Интернет Россия
08 января 2024, 19:44
Школы Нижневартовска перейдут на дистанционное обучение из-за вспышки кори
Unsplash
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Все школы Нижневартовска в Ханты-Мансийском автономном округе перейдут на дистанционное обучение с 9 января, сообщил муниципальный департамент образования. Причиной стала вспышка кори и других инфекционных заболеваний.

Представители департамента подчеркнули, что помимо случаев заболевания кори в Нижневартовске зафиксировано превышение эпидемического порога по ОРВИ и гриппу среди несовершеннолетних.

Дистанционный режим продлится до 21 января. Пользователи сообщества муниципального департамента во «ВКонтакте» отметили, что уведомление о переходе на дистант получили не только школы, но и центры дополнительных занятий.

В 2023 году заболеваемость корью в России выросла в 288 раз. Из-за высокой заразности жертвами вспышек зачастую становятся ученики образовательных учреждений: в конце декабря по этой причине на карантин закрылся юридический факультет МГУ.

Несмотря на рост заболеваемости по сравнению с прошлым годом, России удалось предотвратить стремительное распространение кори. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вокруг РФ мир «горит» этой болезнью.

Школы Болезни Грипп

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