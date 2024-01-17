Секрет воспитания школьников раскрыли в Физтех-лицее имени Капицы

Она подчеркнула, что проверяют не только ребенка, но и родителей. От того, как пройдут испытания, зависит вопрос, попадет школьник в это учебное заведение или нет.

«Отбор очень сложный. Это тестирование по предметам, психологическое тестирование и собеседование с родителями. Очень непростая история. Потому что во втором классе ребенка еще очень трудно оценить» - рассказала Сальникова.

Педагог подчеркнула, что пока еще нет такой технологии, чтобы понять, вырастет из ребенка гений или нет. Но одно сказать можно наверняка - половина успеха зависит от трудолюбия и желания получать новые знания.

«Очень многие дети не справляются, потому что не умеют трудится. У них хорошая голова. Вот ты смотришь на ребенка в шестом классе и понимаешь, что молодец, хорошо соображает, а вот дальше начинается набор фактов, которые нужно учить. Если ребенок не хочет или не может, то у него ничего не получится. Просто на природных данных не выедешь», - отметила Сальникова.

Еще одним важным фактором хорошего обучения является спокойная обстановка дома. Педагог подчеркнула, что детей нельзя ругать за полученные двойки, особенно сегодня. Юное поколение оказалось в огромном информационном потоке, поэтому дополнительных переживаний им устраивать не стоит. Для любого школьника самое главное - это спокойствие и уверенность в том, что дом он получит необходимые любовь и поддержку.