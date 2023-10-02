Российским школьникам расскажут о востребованных профессиях в IT и digital

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Компания организовала акцию при поддержке российского общества «Знание», нацпроекта «Цифровая экономика» и Минпросвещения РФ. В этом году проект посвятили старту карьеры молодежи в IT и digital-сфере.

«Сфера технологий развивается стремительно, в ней постоянно появляются новые и трансформируются уже существующие профессии. В ходе „Дня IT-знаний“ вдохновленные своим делом эксперты поделятся знаниями, опытом и советами с подростками, которые находятся в поиске дела мечты», - рассказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

Организаторы акции предусмотрели два формата - очные уроки в школах с участием специалистов VK и индустрии, а также шестичасовой онлайн-марафон. Чтобы принять участие онлайн, любая школа может подключиться к трансляции в сообществе VK Education во «ВКонтакте». Она пройдет 27 октября с 08:00 до 14:00 по московскому времени. Для очного участия учебным заведениям нужно подать заявку через специальное мини-приложение в VK Mini Apps.

Кроме того, команда VK Education создала чат-бот ко «Дню IT-знаний». Он расскажет о бесплатных возможностях для обучения и профессионального развития в IT и digital-сфере, а также поможет школьникам узнать больше о своих сильных сторонах.