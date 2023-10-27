27 октября 2023, 11:25

Российских учителей могут освободить от проверки домашних заданий

РИА «Новости»
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Российских учителей предложили освободить от ручной проверки домашних работ. Задания могут начать проверять в автоматическом режиме, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов на форуме «ПРОФ-IT». Его процитировало РИА «Новости».

Качанов указал на важность повышения требований к качеству образования. Поэтому, по его мнению, учебные учреждения должны брать пример с типового решения Московской электронной школы.

«Пока мы знаем, что типовое решение будет на базе МЭШ („Московская электронная школа“). Возможно, будут и какие-то другие решения, но пока мы остаемся в этой парадигме», - указал Качанов.

Он подчеркнул, что первое время нововведения будут на добровольной основе. Однако в этом случае важной составляющей станет соблюдение требований качества образования.

«Например, один из ключевых моментов, который постоянно мелькает на наших стратегических сессиях, - это возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме», - уточнил Качанов.

Он отметил, что такое решение способствует разгрузке педагогов.

Ранее российские школы и колледжи решили оснастить учебными дронами. Минпросвещения планирует поставить беспилотные летальные аппараты в 2436 школ и 190 колледжей до 2026 года.

Школы Учителя Россия Школьники
27 октября 2023, 11:38
Почти 90 тысяч московских школьников побывали на «Учебном дне в музее» за год
Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
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За 2022-2023 учебный год на занятиях в музеях Москвы побывали более 88 тысяч школьников. Их познакомили с физикой, геометрией и иностранными языками на примере экспонатов, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В проекте „Учебный день в музее“ уже задействована 31 площадка. Для них разработаны 214 уроков практически по всем школьным предметам с 1-го по 11-й класс. 115 из них доступны онлайн», - подчеркнул он.

Например, занятия проходят в Государственном музее обороны Москвы. Там изучают свойства окружностей и секторов на примере системы ПВО времен Великой Отечественной войны. В Мемориальном музее космонавтики - давление газов на примере советских и российских скафандров.

Проект запустили в Москве в 2017 году. Он позволяет школьникам лучше усваивать полученные знания и заинтересовывать их в сложных предметах.

Кроме этого, в Москве и области часто проводят тематические уроки для расширения кругозора у школьников. Например, ребятам из Солнечногорска рассказали о правилах поведения на железной дороге.

Школьники Сергей Собянин Образование Москва 2023
22 октября 2023, 13:08
Рособрнадзор опроверг введение изменений в модель перехода в 10-й класс
Пресс-служба министерства образования Московской области
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Рособрнадзор пока не планирует вводить изменения в существующие модели поступления в 10-й класс и колледжи. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве.

Представители Рособрнадзора назвали «частным мнением» заявление руководителя ведомства Анзора Музаева о необходимости реформировать переход школьников-девятиклассников в следующий класс и колледжи.

«Пока никаких действий в этом направлении не предпринимается», - подчеркнули в ведомстве.

Музаев о время всероссийской встречи с родителями отметил, что конкурс аттестатов уже не работает и все специалисты это понимают. Он указал на несоответствие модели поступления в колледжи современным требованиям.

Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков рассказал «360», что некоторые аттестации мешают школьникам полноценно учиться. Он назвал основной государственный экзамен (ОГЭ) бесполезным и заявил, что этот экзамен занимает много времени и сил, но абсолютно бесполезен при поступлении. При этом глава Рособрнадзора сообщал, что ОГЭ после девятого класса отменять не станут.

Школы Школьники
21 октября 2023, 10:42
Срок рассмотрения документов на присвоение ученых званий сократили в России
Unsplash
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Российские власти представили обновленное положение о присвоении ученых званий доцента и профессора. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

«С 1 сентября 2024 года в России начнет действовать обновленное положение о присвоении ученых званий доцента и профессора», - констатировали в правительстве.

Благодаря новым поправкам срок рассмотрения документов, необходимых для присвоения ученых званий, сократится со 125 до 100 дней. Кроме того, соискатели смогут заявлять разработанные ими онлайн-курсы в качестве написанных учебных пособий. Курсы примут как учебники в том случае, если они размещались на сайте вуза и использовались студентами. Для получения звания профессора необходимо заявить 50 научных трудов и учебных пособий, а также иметь ученую степень доктора наук.

Ранее Минобрнауки предложило изменить статус магистратуры. Замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что поступающие туда студенты должны углублять знания, полученные ранее.

Вузы Правительство РФ Михаил Мишустин Образование
20 октября 2023, 12:53
Занятия в 24 вузах подготовили для москвичей старшего поколения
Сайт мэра и правительства Москвы
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Более 150 групп для жителей Москвы старшего возраста открыли в 24 вузах. Для них прочтут лекции по философии, литературе, психологии, истории и многим другим предметам, сообщил замглавы департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

«Столичные вузы на протяжении пяти лет являются надежными партнерами проекта и предлагают участникам широкое разнообразие учебных программ - от исторических лекций до программ профессиональной переподготовки», - подчеркнул он.

Свои двери для обучения жителей старшего возраста открыли Московский государственный университет имени Ломоносова, Российский экономический университет имени Плеханова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и многие другие ведущие вузы города.

Записаться на занятия можно в районных отделах долголетия. Подробную информацию опубликовали на сайте проекта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что любители спорта также смогут найти много интересного. Им предложат выбрать из 50 видов активностей, начиная от гимнастики и заканчивая футболом.

Вузы Образование Москва 2023

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