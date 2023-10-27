Российских учителей могут освободить от проверки домашних заданий
Российских учителей предложили освободить от ручной проверки домашних работ. Задания могут начать проверять в автоматическом режиме, сообщил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов на форуме «ПРОФ-IT». Его процитировало РИА «Новости».
Качанов указал на важность повышения требований к качеству образования. Поэтому, по его мнению, учебные учреждения должны брать пример с типового решения Московской электронной школы.
«Пока мы знаем, что типовое решение будет на базе МЭШ („Московская электронная школа“). Возможно, будут и какие-то другие решения, но пока мы остаемся в этой парадигме», - указал Качанов.
Он подчеркнул, что первое время нововведения будут на добровольной основе. Однако в этом случае важной составляющей станет соблюдение требований качества образования.
«Например, один из ключевых моментов, который постоянно мелькает на наших стратегических сессиях, - это возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме», - уточнил Качанов.
Он отметил, что такое решение способствует разгрузке педагогов.
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