Российских учителей могут освободить от проверки домашних заданий

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Качанов указал на важность повышения требований к качеству образования. Поэтому, по его мнению, учебные учреждения должны брать пример с типового решения Московской электронной школы.

«Пока мы знаем, что типовое решение будет на базе МЭШ („Московская электронная школа“). Возможно, будут и какие-то другие решения, но пока мы остаемся в этой парадигме», - указал Качанов.

Он подчеркнул, что первое время нововведения будут на добровольной основе. Однако в этом случае важной составляющей станет соблюдение требований качества образования.

«Например, один из ключевых моментов, который постоянно мелькает на наших стратегических сессиях, - это возможность проверки домашних заданий в автоматическом режиме», - уточнил Качанов.

Он отметил, что такое решение способствует разгрузке педагогов.

Ранее российские школы и колледжи решили оснастить учебными дронами. Минпросвещения планирует поставить беспилотные летальные аппараты в 2436 школ и 190 колледжей до 2026 года.