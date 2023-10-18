Российские школы и колледжи решили оснастить учебными дронами

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Министерство просвещения России планирует поставить учебные беспилотные летальные аппараты в 2436 школ и 190 колледжей в 2024–2026 годах. Соответствующий проект постановления правительства опубликовали на портале нормативно-правовых актов.

Документ разработали для реализации федеральной программы «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы». Цель проекта - реализация образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации БПЛА.

Мероприятия программы будут осуществляться с 2024 по 2030 год. За это время планируется оснастить дронами 4872 школы и 380 колледжей.

Учебные центры и колледжи в России начнут готовить операторов беспилотных авиасистем. Это направление включили в перечень рабочих профессий, сообщил в августе 2023 года министр просвещения Сергей Кравцов.