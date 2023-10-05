Россияне рассказали, как должен выглядеть идеальный учитель

Читайте нас в:

Россиян также спросили, может ли искусственный интеллект заменить учителя. О том, что обучать детей с помощью ИИ невозможно, заявили 64%. По мнению 20%, нейросеть никогда не сможет заменить педагога. Однако 25% считают, что в будущем детей могут обучать с помощью искусственного интеллекта. Но 44% против такого расклада, поскольку уверены, что в школе должны не только давать знания, но и воспитывать, а это ИИ не под силу.

На соблюдении дресс-кода педагогами чаще настаивали женщины (90%), чем мужчины (76%). По мнению 21% респондентов, учитель должен прежде всего выглядеть строго. О том, что педагогам стоит одеваться в деловом, классическом, офисном стиле, заявили 20%. Еще 13% предложили учителям носить костюмы, платье, блузку с юбкой и туфли. Для 13% оказались наиболее важны аккуратность и опрятность учителя. А 11% даже считают, что идеальный учитель должен в первую очередь выглядеть стильно и модно. Еще 5% отметили, что внешний вид педагога - его личное дело, главное, чтобы он давал знания. Наконец, 3% опрошенных предложили учителям одеваться современно, в стиле casual.

Большинство россиян - 84% - считают, что учитель должен строго соблюдать правила внешнего вида. Таковы результаты опроса, проведенного социологическим агентством «Вебер» в преддверии Дня учителя.

Респонденты также ответили на вопрос о том, как они относятся к ведению соцсетей учителями. Оказалось, что 92% не против наличия у педагогов страниц в социальных сетях, а 40% думают, что учитель имеет право вести их без ограничения доступа. Но 52% предложили педагогам все же ограничить доступ к своим страницам.

Опрос проходил с 23 по 24 августа среди 1,3 тысячи россиян старше 18 лет.