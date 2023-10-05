Россияне назвали достойный размер зарплаты для учителя

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В исследовании приняли участие 1,6 тысячи работающих россиян старше 18 лет. Для 28% опрошенных достойный уровень зарплаты учителя составил от 50 до 80 тысяч рублей в месяц, а для 17% - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

«Представления о том, сколько должен зарабатывать школьный учитель, растут с увеличением размера дохода респондентов», - отметили представители сервиса.

Московские участники исследования указали, что зарплата учителей должна в среднем составлять 125 тысяч рублей в месяц.

Ранее НИИ «Высшая школа экономики» провел социальный опрос среди педагогов. Согласно исследованию, более 70% учителей пожаловались на огромное количество бумажной работы - из-за внеучебной нагрузки не остается свободного времени на семью и отдых.