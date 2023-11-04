Россия вошла в число стран с лучшим школьным образованием
Россия вошла в десятку стран с лучшим школьным образованием. Об этом «Известиям» заявил министр просвещения Сергей Кравцов на форуме-выставке «Россия».
«Мы уделяем большое внимание качеству школьного образования», - сообщил он.
Кравцов добавил, что ведомство приступило к подготовке масштабной программы по обновлению образовательных учреждений.
Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября. Корреспондент «360» Александр Молочко посетил мероприятие и поделился кадрами с павильоном Подмосковья. Он показал интерактивную платформу, благодаря которой можно «оказаться в будущем».
Ранее министр отметил рост популярности педагогических вузов. По его словам, в 2023 году поступило рекордное число заявок на поступления по этому направлению. Кравцов обратил внимание на повышение роли престижа профессии учителя и напомнил, что 2023-й объявили Годом учителя и наставника.