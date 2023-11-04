04 ноября 2023, 11:30

Россия вошла в число стран с лучшим школьным образованием

Unsplash
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Россия вошла в десятку стран с лучшим школьным образованием. Об этом «Известиям» заявил министр просвещения Сергей Кравцов на форуме-выставке «Россия».

«Мы уделяем большое внимание качеству школьного образования», - сообщил он.

Кравцов добавил, что ведомство приступило к подготовке масштабной программы по обновлению образовательных учреждений.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября. Корреспондент «360» Александр Молочко посетил мероприятие и поделился кадрами с павильоном Подмосковья. Он показал интерактивную платформу, благодаря которой можно «оказаться в будущем».

Ранее министр отметил рост популярности педагогических вузов. По его словам, в 2023 году поступило рекордное число заявок на поступления по этому направлению. Кравцов обратил внимание на повышение роли престижа профессии учителя и напомнил, что 2023-й объявили Годом учителя и наставника.

Школы Россия
03 ноября 2023, 13:58
Стартовал набор участников олимпиады по спортивному программированию «Технокубок»
РИА «Новости»
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В России открылась регистрация на олимпиаду по спортивному программированию для школьников «Технокубок». Соревнование пройдет на онлайн-платформе All Cups от VK. Победители получат льготы при поступлении в один из ведущих вузов страны.

В этом учебном году VK, МФТИ и МГТУ имени Баумана проведут олимпиаду при поддержке СПбПУ Петра Великого, МИЭТ и ВГУ. Поучаствовать в «Технокубке» на онлайн-платформе All Cups смогут учащиеся 8-11 классов.

Отборочные раунды запланировали 26 ноября, 17 декабря и 14 января, финальный - 17 марта. Решающий этап проведут как онлайн, так и очно на базе вузов. Участники пообщаются с экспертами IT и digital-сферы, побывают на экскурсиях по офисам VK.

«Технокубок» получил первый уровень в списке олимпиад Российского совета олимпиад школьников, и его победителям предоставят льготы при поступлении. Им засчитают 100 баллов за ЕГЭ по информатике или зачислят в вуз без экзаменов.

Подмосковная молодежь примет участие в международной цифровой олимпиаде. Разработчики не старше 23 лет посоревнуются в 1С-программировании, web-дизайне, анализе данных и других дисциплинах.

Вузы Образование
03 ноября 2023, 10:23
Учитель в школе в Приморье заставил детей заниматься физкультурой в противогазах
Pxhere
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В Приморье учительница физкультуры заставила учеников выполнять упражнения в противогазах и костюмах химзащиты. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным ведомства, в октябре в школе поселка городского типа Лучегорск преподаватель принудила учеников шестого класса в костюмах химзащиты и противогазах выполнять упражнения на физкультуре. На тот момент учитель исполняла обязанности директора образовательного учреждения.

Прокуратура Пожарского района провела проверку. В отношении преподавателя составили административный протокол. По нему учителю грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

В России предложили ввести «Индекс дружелюбия школ». С такой инициативой к вице-премьеру России Татьяне Голиковой обратилась член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. Согласно ее идее, индекс поможет выявить школы, в которых ученики подвергаются буллингу.

Школы Приморье Школьники Образование
03 ноября 2023, 09:31
Студентку из Екатеринбурга пригрозили отчислить за слишком качественную курсовую
Freepik
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Студентка из Екатеринбурга Полина Краснопевцева заявила в соцсетях, что ее хотят отчислить из Уральского федерального университета за долг по курсовой. Девушка утверждает, что выполнила работу, но ее не приняли из-за слишком высокого качества. Об этом написало Ura.ru.

«У меня образовался долг по предмету, так как преподаватель отказался принимать работу из-за ее высокого качества и сомнений, что такую курсовую мог написать первокурсник», - пожаловалась студентка.

По ее словам, в учебном отделе некорректно общаются с учащимися, заявляют, что их «проще отчислить».

В пресс-службе вуза журналистам подтвердили, что Краснопевцева не сдала курсовую, но отметили, что отчисление ей не грозит.

Ранее СМИ писали, что другая студентка того же университета попала в больницу, получив нервный срыв после незаконного отчисления. Девушка пояснила, что официальная причина - неуспеваемость, однако на самом деле она «всегда была прилежной». В итоге бывшая студентка обратилась в суд.

Вузы Студенты
02 ноября 2023, 11:32
«Индекс дружелюбия школ» предложили ввести в России
РИА «Новости»
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Член комитета Государственной думы по просвещению Анна Скрозникова от партии «Новые люди» обратилась к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с инициативой. Она предложила ввести «Индекс дружелюбия школ» для выявления образовательных учреждений, в которых дети подвергаются буллингу. Об этом сообщило РИА «Новости».

Скрозникова призвала Голикову оценить целесообразность введения «Индекса дружелюбия школ».

«На основе полученных данных будет возможно сравнивать общеобразовательные организации на основе индекса, выделять школы „группы риска“ и, наоборот, - школы, носители лучших практик», - указали в обращении.

Автор инициативы призвала проводить в школах регулярные анонимные опросы. В них дети смогут рассказать, подвергаются ли они издевательствам. Собирать данные Скрозникова предложила через «Госуслуги» или систему «Моя школа».

Индекс дружелюбия позволит оценить реальное положение дел в образовательных учреждениях. При необходимости в школы направят психологов.

Жительница Москвы обратилась в полицию, сообщив о травле ребенка в одной из местных школ. Столичная прокуратура обязалась проверить образовательное учреждение, в котором издевались над подростком.

Школы

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