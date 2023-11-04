Россия вошла в число стран с лучшим школьным образованием

Стартовал набор участников олимпиады по спортивному программированию «Технокубок»

В России открылась регистрация на олимпиаду по спортивному программированию для школьников «Технокубок». Соревнование пройдет на онлайн-платформе All Cups от VK. Победители получат льготы при поступлении в один из ведущих вузов страны.

В этом учебном году VK, МФТИ и МГТУ имени Баумана проведут олимпиаду при поддержке СПбПУ Петра Великого, МИЭТ и ВГУ. Поучаствовать в «Технокубке» на онлайн-платформе All Cups смогут учащиеся 8-11 классов.

Отборочные раунды запланировали 26 ноября, 17 декабря и 14 января, финальный - 17 марта. Решающий этап проведут как онлайн, так и очно на базе вузов. Участники пообщаются с экспертами IT и digital-сферы, побывают на экскурсиях по офисам VK.

«Технокубок» получил первый уровень в списке олимпиад Российского совета олимпиад школьников, и его победителям предоставят льготы при поступлении. Им засчитают 100 баллов за ЕГЭ по информатике или зачислят в вуз без экзаменов.

Подмосковная молодежь примет участие в международной цифровой олимпиаде. Разработчики не старше 23 лет посоревнуются в 1С-программировании, web-дизайне, анализе данных и других дисциплинах.