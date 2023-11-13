13 ноября 2023, 16:12

России не допустила массового оттока ученых

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В России не наблюдается массового оттока ученых, несмотря на санкционное давление. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Его процитировал ТАСС.

«Удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы», - сказал он на заседании президиума Совета при президенте России по науке и образованию.

Россия до сих пор является одним из лидеров по абсолютным масштабам занятости в научной сфере во всем мире. Санкции и попытки западных стран помешать сотрудничеству РФ с другими странами не увенчались успехом. Россия сохранила партнеров во многих государствах мира, подчеркнул Медведев.

Однако нужно внимательно следить за этим направлением и принимать оперативные решения при необходимости, добавил он.

Также, несмотря на санкции, в мире сохранился спрос на российское оружие. Как отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, оружейные заказы в последние годы держатся на уровне в 55 миллиардов долларов.

Дмитрий Медведев Ученые
13 ноября 2023, 12:10
Москвичам рассказали о специальной программе обучения незрячих детей
Сайт мэра и правительства Москвы
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Сегодня, 13 ноября, в Москве отмечают Международный день слепых. В честь этого события жителям столицы рассказали, как обучают незрячих детей в единственной в городе школе-интернате № 1. В закулисье образовательного учреждения москвичей провели корреспонденты мэрии.

Учебное заведение основали в 1882 году для 20 незрячих детей. Изначально оно располагалось в Электрическом переулке. В основном там обучали рукоделию. Позже школа переехала в дом № 5 на 3-ю Мытищинскую улицу, где и располагается до сих пор. В прошлом году образовательному учреждению исполнилось 140 лет.

Сейчас здесь есть все для полноценного обучения незрячих детей: классы, актовый и спортивный залы, столовая, кухня, медицинские кабинеты, спальный блок. В школе сейчас 334 воспитанника, в возрасте от нуля до 27 лет. Для них это отдельный мир, где они учатся, общаются и проводят свободное время.

Детям с ограниченными возможностями здоровья уделяют особое внимание не только в столице, но и в Московской области. Учителям специальных образовательных учреждений дают высокую оценку. Например, педагог по труду и директор школы «Надежда» для детей с ОВЗ в Коломне Дмитрий Московцев победили на конкурсе «Лучший руководитель в образовании» в Подмосковье.

Дети Школы Москва 2023
04 ноября 2023, 11:30
Россия вошла в число стран с лучшим школьным образованием
Unsplash
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Россия вошла в десятку стран с лучшим школьным образованием. Об этом «Известиям» заявил министр просвещения Сергей Кравцов на форуме-выставке «Россия».

«Мы уделяем большое внимание качеству школьного образования», - сообщил он.

Кравцов добавил, что ведомство приступило к подготовке масштабной программы по обновлению образовательных учреждений.

Выставка-форум «Россия» стартовала 4 ноября. Корреспондент «360» Александр Молочко посетил мероприятие и поделился кадрами с павильоном Подмосковья. Он показал интерактивную платформу, благодаря которой можно «оказаться в будущем».

Ранее министр отметил рост популярности педагогических вузов. По его словам, в 2023 году поступило рекордное число заявок на поступления по этому направлению. Кравцов обратил внимание на повышение роли престижа профессии учителя и напомнил, что 2023-й объявили Годом учителя и наставника.

Школы Россия
03 ноября 2023, 13:58
Стартовал набор участников олимпиады по спортивному программированию «Технокубок»
РИА «Новости»
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В России открылась регистрация на олимпиаду по спортивному программированию для школьников «Технокубок». Соревнование пройдет на онлайн-платформе All Cups от VK. Победители получат льготы при поступлении в один из ведущих вузов страны.

В этом учебном году VK, МФТИ и МГТУ имени Баумана проведут олимпиаду при поддержке СПбПУ Петра Великого, МИЭТ и ВГУ. Поучаствовать в «Технокубке» на онлайн-платформе All Cups смогут учащиеся 8-11 классов.

Отборочные раунды запланировали 26 ноября, 17 декабря и 14 января, финальный - 17 марта. Решающий этап проведут как онлайн, так и очно на базе вузов. Участники пообщаются с экспертами IT и digital-сферы, побывают на экскурсиях по офисам VK.

«Технокубок» получил первый уровень в списке олимпиад Российского совета олимпиад школьников, и его победителям предоставят льготы при поступлении. Им засчитают 100 баллов за ЕГЭ по информатике или зачислят в вуз без экзаменов.

Подмосковная молодежь примет участие в международной цифровой олимпиаде. Разработчики не старше 23 лет посоревнуются в 1С-программировании, web-дизайне, анализе данных и других дисциплинах.

Вузы Образование
03 ноября 2023, 10:23
Учитель в школе в Приморье заставил детей заниматься физкультурой в противогазах
Pxhere
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В Приморье учительница физкультуры заставила учеников выполнять упражнения в противогазах и костюмах химзащиты. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в Telegram-канале.

По данным ведомства, в октябре в школе поселка городского типа Лучегорск преподаватель принудила учеников шестого класса в костюмах химзащиты и противогазах выполнять упражнения на физкультуре. На тот момент учитель исполняла обязанности директора образовательного учреждения.

Прокуратура Пожарского района провела проверку. В отношении преподавателя составили административный протокол. По нему учителю грозит штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

В России предложили ввести «Индекс дружелюбия школ». С такой инициативой к вице-премьеру России Татьяне Голиковой обратилась член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова. Согласно ее идее, индекс поможет выявить школы, в которых ученики подвергаются буллингу.

Школы Приморье Школьники Образование

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