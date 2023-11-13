России не допустила массового оттока ученых
В России не наблюдается массового оттока ученых, несмотря на санкционное давление. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Его процитировал ТАСС.
«Удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы», - сказал он на заседании президиума Совета при президенте России по науке и образованию.
Россия до сих пор является одним из лидеров по абсолютным масштабам занятости в научной сфере во всем мире. Санкции и попытки западных стран помешать сотрудничеству РФ с другими странами не увенчались успехом. Россия сохранила партнеров во многих государствах мира, подчеркнул Медведев.
Однако нужно внимательно следить за этим направлением и принимать оперативные решения при необходимости, добавил он.
Также, несмотря на санкции, в мире сохранился спрос на российское оружие. Как отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, оружейные заказы в последние годы держатся на уровне в 55 миллиардов долларов.