России не допустила массового оттока ученых

«Удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы», - сказал он на заседании президиума Совета при президенте России по науке и образованию.

Россия до сих пор является одним из лидеров по абсолютным масштабам занятости в научной сфере во всем мире. Санкции и попытки западных стран помешать сотрудничеству РФ с другими странами не увенчались успехом. Россия сохранила партнеров во многих государствах мира, подчеркнул Медведев.

Однако нужно внимательно следить за этим направлением и принимать оперативные решения при необходимости, добавил он.

Также, несмотря на санкции, в мире сохранился спрос на российское оружие. Как отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, оружейные заказы в последние годы держатся на уровне в 55 миллиардов долларов.