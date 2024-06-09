Рособрнадзор проверит 13 вузов, которые принимают экзамены у иностранцев

Входящие в национальные проекты программы и меры поддержки предназначены для обычных россиян, которые могут принять в них участие или получить необходимую помощь. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском экономическом форуме рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Собеседница 360.ru отметила, что данные о числе абитуриентов поступят только в августе, но уже сейчас можно сказать, что конкурс будет высоким.

Кроме того, большинство поступивших учиться студентов заявили, что гордятся своей будущей профессией.

«Наша стратегия и тактика была „от птушника к Лиге плюща“. И это удалось. Мы постоянно собираем обратную связь», - пояснила глава АНО «Национальные приоритеты.

Малявина отметила, что в рамках этого же национального проекта проходит реновация школ, где ввели дополнительное образование для последующего поступления в колледже. Кроме того, в рамках модели профориентации в учебные заведения начали приходить сотрудники различных производств, рассказывая детям о своей работе. Плюс для школьников организуют экскурсии на заводы и фабрики, чтобы они могли заранее определиться с будущей профессией.

Она подчеркнула, что даже в самом названии программ есть слово нация, а это значит, что они касаются каждого.

«Поэтому самая важная задача, конечно, донести и рассказать людям про те программы и меры, которыми они могут воспользоваться», - пояснила собеседница 360.ru.

В качестве положительного примера Малявина привела нацпроект «Образование» и его направление «Профессионалитет», в рамках которого во всех колледжах России начали реновацию. Речь идет не только о ремонте, но и тесном сотрудничестве учебных заведений с предприятиями.

«Совместные образовательные программы нужны для того, чтобы студент обучался тому, что нужно тому или иному предприятию. Поэтому трудоустройство такого обучения после выпуска составляет более 85%», - пояснила она.

Малявина добавила, что также сократился срок образовательных программ, чтобы молодой человек как можно раньше мог выходить на работу и зарабатывать приличные деньги.