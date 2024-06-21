21 июня 2024, 13:14

РГГУ лишили президента и поменяли ректора

РИА «Новости»
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Занимавший пост ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов покинул свой пост. Исполняющим обязанности руководителя вуза стал бывший статс-секретарь — заместитель министра юстиции Андрей Логинов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки сообщил «Интерфакс».

Кроме того, ведомство утвердило новый устав вуза, предполагающий смену организационно-правовой формы на автономное учреждение. В пресс-службе министерства пояснили, что такое решение обеспечит университету новые возможности для развития.

В новой редакции устава нет должности президента. Ее сменил научный руководитель. До президентом РГГУ был академик РАН Ефим Пивовар.

В пресс-службе вуза в комментарии ТАСС пояснили, что уход академика Пивовара с поста президента РГГУ связан с отставкой ректора. Это предусмотрено в его рабочем контракте, как и в соглашениях всего проректорского корпуса. Новые договоры сотрудники РГГУ подпишут с новым руководителем вуза.

Накануне о скором уходе Безбородова с поста ректора РГГУ сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в учебном учреждении. Собеседники пояснили, что это связано с ухудшением показателей вуза.

По данным агентства RAEX, РГГУ опустился с 45-го на 54-е место среди 100 лучших вузов России за три года.

Занимавший пост ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов покинул свой пост. Исполняющим обязанности руководителя вуза стал бывший статс-секретарь - заместитель министра юстиции Андрей Логинов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки сообщил «Интерфакс».

Вузы Россия
20 июня 2024, 12:42
Россияне назвали высшее образование важным для карьеры и дохода
РИА «Новости»
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Высшее образование дает возможность найти хорошую работу с высоким доходом и карьерными перспективами. Это следует из данных опроса социологического агентства «Вебер», результаты которого оказались в распоряжении 360.ru.

Обязательным или желательным получение высшего образования назвали 87% респондентов. На первые места главных причин получения диплома вуза опрошенные поставили успешную карьеру (51%), высокий доход (50%) и увеличение шансов на трудоустройство (49%).

При этом большинство респондентов отметили, что все эти факторы сработают, только если получить обучение в престижном вузе. Опрошенные заявили, что качественное обучение сегодня предоставляют не только столичные высшие учебные заведения.

Несмотря на заявление респондентов, что от наличия высшего образования зависит уровень дохода, 92% участников опроса указали на возможность зарабатывать больше и без диплома вуза Более половины опрошенных отметили, что сегодня в России слишком много гуманитарных факультетов и нехватка технических специальностей. Внедрение обязательных курсов в программу высшего образования по развитию важных навыков и надпрофессиональных умений (Soft Skills) в программу вузов поддержал 41% респондентов. При этом 76% не согласились с тем, что высшее образование можно заменить онлайн-курсами.

Лучшим в мире образованием в российских вузах посчитали только 37% респондентов, при этом более половины не захотели, чтобы их дети или внуки уезжали на учебу за границу.

Опрос социологи провели в онлайн-режиме по методу River Sampling. На вопросы о высшем образовании ответили 1200 человек.

В начале мая «Яндекс Образование» назвал российские вузы , которые выбирают победители школьных олимпиад после выпуска. В главный список вошли НИУ «Высшая школа экономики», МГУ, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), МФТИ, НИЯУ МИФИ и Финансовый университет.

Вузы Опросы Россия Образование
20 июня 2024, 12:24
Кравцов рассказал, когда во всех колледжах страны появятся новые учебники по истории
РИА «Новости»
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Со следующего учебного года во всех российских колледжах введут новый учебник по истории под редакцией Владимира Мединского и Анатолия Торкунова. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

«Цена у него значительно дешевле, в 2,5 раза дешевле. Качество абсолютно такое же, полноцветная печать», - подчеркнул глава ведомства.

Он также обратил внимание, что на разворотах учебника, в отличие от школьного, разместят карту Советского Союза и карту России уже с учетом новых регионов.

В марте помощник президента Владимир Мединский высказался о новых учебниках по истории для 5-9-х классов. По его словам, печатать их начнут в этом году. Наполнение улучшили и дополнили, добавил Мединский.

По его оценке, это будут «лучшие учебники за последние 30 лет».

Россия История
14 июня 2024, 17:00
Рособрнадзор опроверг сообщения о высоких баллах ЕГЭ за упоминание Путина
РИА «Новости»
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Упоминание президента Владимира Путина в сочинениях на экзаменах по русскому языку не повысит баллы по итогам ЕГЭ. Об этом РИА «Новости» сообщили в Рособрнадзоре.

«Упоминание конкретных личностей или персоналий (в сочинении - прим. ред.) в обосновании своего отношения не дает никаких преимуществ участнику экзамена», - уточнили в ведомстве.

В сочинении по русскому языку выпускник может привести пример, опираясь на жизненный, читательский или историко-культурный опыт. Но все источники примера - равноценны.

Ранее в Рособрнадзоре заявили, что готовы обсудить отказ от ЕГЭ в России в случае понятной и объективной альтернативы. Сейчас модель единого государственного экзамена постоянно совершенствуют.

Основной период проведения ЕГЭ в России проходит с 23 мая по 5 июля. В 2024 году в России ввели возможность пересдачи одного экзамена по выбору.

ЕГЭ Русский язык Россия Экзамены Владимир Путин
10 июня 2024, 16:41
Процедуру проведения ЕГЭ призвали изменить. Скандал в Воронеже дал о себе знать
РИА «Новости»
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Комитет Госдумы по просвещению подготовит проект изменений в процедуру организации ЕГЭ. Предложения вынесут на общественное обсуждение. Об этом заявила глава комитета Ольга Казакова, ее процитировало РИА «Новости».

По ее словам, предложения внесут в Госдуму в весеннюю сессию. Идея об изменениях в процедуре проведения тестирования появилась после общественного резонанса вокруг случаев досмотра школьников в некоторых российских городах.

Многие учащиеся пожаловались, что охранники и наблюдатели во время проведения единого государственного экзамена проявляли грубость по отношению к ним. Самый крупный скандал вспыхнул в Воронеже и Чувашии , где подростков заставляли раздеваться для прохождения досмотра.

ЕГЭ Скандалы Школьники Экзамены Чувашия

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