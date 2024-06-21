РГГУ лишили президента и поменяли ректора

Кроме того, ведомство утвердило новый устав вуза, предполагающий смену организационно-правовой формы на автономное учреждение. В пресс-службе министерства пояснили, что такое решение обеспечит университету новые возможности для развития.

В новой редакции устава нет должности президента. Ее сменил научный руководитель. До президентом РГГУ был академик РАН Ефим Пивовар.

В пресс-службе вуза в комментарии ТАСС пояснили, что уход академика Пивовара с поста президента РГГУ связан с отставкой ректора. Это предусмотрено в его рабочем контракте, как и в соглашениях всего проректорского корпуса. Новые договоры сотрудники РГГУ подпишут с новым руководителем вуза.

Накануне о скором уходе Безбородова с поста ректора РГГУ сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в учебном учреждении. Собеседники пояснили, что это связано с ухудшением показателей вуза.

По данным агентства RAEX, РГГУ опустился с 45-го на 54-е место среди 100 лучших вузов России за три года.

Занимавший пост ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов покинул свой пост. Исполняющим обязанности руководителя вуза стал бывший статс-секретарь - заместитель министра юстиции Андрей Логинов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки сообщил «Интерфакс».