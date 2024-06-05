Ректором РГГУ станет крупный федеральный чиновник

Источник издания в межвузовской комиссии рассказал, что ректора уволят из-за ухудшения показателей вуза. По данным рейтинга агентства RAEX, в этом году РГГУ занял 54-е место из 100 лучших вузов страны, а в 2021 - 45-е.

Близкий к правительству источник издания предположил, что место Безбородова займет «опытный федеральный чиновник». Эту информацию подтвердил и другой собеседник «Ведомостей». По его словам, решение о назначении оформят в ближайшее время.

Ранее правительство решило ликвидировать единственный в Европе филиал МГУ. Он находится в городе Копер на юго-западе Словении. На его базе планировалось открыть факультеты политологии, биологии и других подразделений. Филиал открыли в 2017 году, он был первым представительством МГУ в Западной Европе