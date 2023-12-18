18 декабря 2023, 12:11

Ракова рассказала о планах по модернизации мастерских московских колледжей

Сайт мэра и правительства Москвы
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В 2024 году в Москве пройдет масштабное обновление мастерских колледжей. Появится около 90 мастерских и лабораторий, а отремонтируют еще 230 площадок. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В сентябре мы начали масштабное обновление материально-технической базы колледжей Москвы. Это позволит повысить качество образовательного процесса и еще больше приблизить его к реальным условиям на производстве», - отметила заммэра.

Проект по обновлению и созданию новых лабораторий и мастерских охватит большое количество колледжей, включая те, где обучают будущих поваров, кондитеров, электриков и сварщиков.

Например, Московский технологический колледж станет одним из первых учебных заведений, которое в ближайшем будущем оснастят современным оборудованием. Ежегодно он выпускает около 600 специалистов, необходимых транспортной, промышленной и строительной сферам. Студенты колледжа с января начнут практические занятия на оборудовании, аналогичном тому, что используется на предприятии «Салют» АО «ОДК». Ученики колледжа смогут овладеть использованием различных измерительных инструментов, включая микрометры, штангенциркули, нутромеры и другие приборы, что позволит повысить точность контрольных измерений и качество продукции на производстве.

Ранее цикл профориентационных занятий стартовал в колледжах и техникумах Подмосковья.

Образование Москва 2023 Анастасия Ракова
06 декабря 2023, 08:58
Школы Тюмени из-за сильного мороза отменили уроки начальных классов в первую смену
Unsplash
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В школах Тюмени из-за сильного мороза отменили занятия младших классов в первую смену. Классы, которые учились во вторую смену, от учебы не освободили, объявила горадминистрация.

«Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия первой смены в школах города Тюмени для обучающихся в первом-четвертом классах в очном режиме отменяются», - сообщили власти.

Занятия второй смены, уточнили в администрации, пройдут, как положено. Их из-за погоды отменять не стали.

Аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10 и более градусов ниже нормы спрогнозировали в Тюменской области с 6 по 10 декабря, сообщило региональное МЧС. Столбики термометра опустятся до -40 градусов. В помощь водителям на федеральных трассах дежурят девять передвижных пунктов обогрева.

Сильные морозы накроют многие регионы России , предупредил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В Московской области температура воздуха опустится на 7–14 градусов ниже нормы.

Тюмень Дети Школы
04 декабря 2023, 20:54
Путин поддержал участие СПЧ в подготовке нового учебника по обществознанию
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин выразил поддержку по поводу участия Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) в подготовке нового единого учебника по обществознанию. Об этом глава государства заявил на заседании СПЧ.

«Думаю, нашему совету нужно и дальше вести эту тему образования. Так, вы внесли предложение и сами включились в работу по подготовке нового единого учебника по обществознанию. Конечно, это заслуживает поддержки», - сказал он.

Путин также назвал востребованным опыт СПЧ в области защиты прав человека.

В ходе заседания президент отметил, что главным направлением работы Совета по правам человека является защита социальных прав россиян, а в новых условиях необходимо обратить внимание на оказание помощи участникам СВО.

Владимир Путин напомнил что общественники помогают людям в сложных жизненных ситуациях и добиваются справедливого решения их проблем.

Россия Владимир Путин
29 ноября 2023, 14:12
Стало известно, когда ЕГЭ переведут в онлайн-формат
РИА «Новости»
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В ближайшие годы Единый госэкзамен не станут переводить в онлайн-формат. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время беседы со школьниками и их родителями.

Он отметил, что пока нет технологий, позволяющих оценить «всю полноту знаний» выпускника по стобалльной шкале так, чтобы результаты не вызвали вопросов в вузах. Музаев подчеркнул, что экзамен должен быть объективным, а существующие технологии не смогут обеспечить равные условия для всех. Если в больших городах скорость интернета, как правило, проблемой не является, то в некоторых других населенных пунктах качество Сети оставляет желать лучшего, добавил глава ведомства.

По предварительным данным, экзамены в форме ЕГЭ в 2024 году пройдут с 22 марта по 1 июля.

«Я не скажу, что в будущем это невозможно, но в таком обозримом горизонте, 5-10 лет, наверное, точно мы в эту технологию не перейдем и пока даже мы не заглядываем», - процитировало его РИА «Новости».

ЕГЭ Экзамены Образование
24 ноября 2023, 15:43
Обязательные часы по региональной истории введут в российских школах
РИА «Новости»
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В школах по всей России введут обязательные занятия по региональной истории. Об этом рассказал помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества и один из авторов нового учебника по истории Владимир Мединский на встрече с учителями истории в Санкт-Петербурге. Его процитировал ТАСС.

«Есть единый предмет „история“, в рамках которого [изучают] историю России, всеобщую историю. Добавится в ближайшее время еще и региональная история, появятся обязательные часы, это большая новелла», - сказал Мединский.

В этом году во все российские регионы передали более 755 тысяч экземпляров нового учебника истории для выпускных классов. Как отметил министр просвещения Сергей Кравцов, в стране появятся единые образовательные пособия по всем предметам.

Некоторые раскритиковали новые учебники по истории. Мединский пояснил, что этих людей не устроила именно подача материала, а не само содержание книги.

Школы Образование

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