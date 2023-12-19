Путин утвердил ограничения на использование телефонов на уроках

Проблему с приемом девушек на некоторые специальности в Академию ФСБ необходимо решить, поскольку женщины должны иметь возможность раскрыть свои таланты. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».

К главе государства обратилась девушка, которая пожаловалась, что в Академии ФСБ не берут женщин на информационные технологии. По ее словам, девушки могут поступить в это учебное заведение лишь на иностранные языки.

«Мы их поправим. Они должны понимать, что девушки - это такой огромный резерв России», - ответил Путин.

Там, где женщины еще не работают, они должны раскрыть свои таланты в полную силу, подчеркнул президент. Особенно это касается современных профессий, обратил внимание глава государства.

«У нас до сих пор женщины костыли забивают на железной дороге, а здесь-то что? Здесь интеллектуальная сфера, почему девушки не могут здесь учиться, получать образование и успешно работать?» - задался вопросом российский лидер.

По словам президента, в российских летных училищах девушки уже летают на боевых машинах. Главе государства докладывали, что они делают это блестяще, хотя профессия пилота всегда считалась мужской.

«Грани стираются сегодня», - подытожил Путин.

Во время встречи президент также отметил, что идущая в мире технологическая революция требует нового подхода к подготовке кадров. В ближайшие годы в России нужно подготовить один миллион современных специалистов по высокотехнологичным направлениям, сообщил глава государства.