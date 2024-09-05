05 сентября 2024, 09:31

Путин предложил построить несколько новых кампусов на Дальнем Востоке

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Президент России Владимир Путин предложил построить новые кампусы на Дальнем Востоке. Глава государства выступил с инициативой на пленарном заседании Восточного экономического форума

Речь идет о возведении кампусов в Петропавловске-Камчатском, Улан-Удэ и Чите. Также глава государства предложил расширить кампус Дальневосточного федерального университета.

«В таких центрах будут созданы все условия для учебы, работы, проживания студентов, откроются площадки для молодежного предпринимательства и бизнес-клубы», - отметил Путин.

По его словам, власти будут развивать университеты в Арктике. В дополнение к уже запущенному проекту кампуса в Архангельске добавится такой же проект в Мурманске.

Пленарное заседание ВЭФ началось во Владивостоке 5 сентября. Помимо Путина, участниками мероприятия стали заместитель председателя Китая Хань Чжэн и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Владимир Путин Дальний Восток ВЭФ-2024
30 августа 2024, 21:34
VK поздравит школьников, студентов и педагогов с Днем знаний
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В преддверии Дня знаний VK подготовил познавательные и развлекательные активности, приуроченные к началу учебного года. Студентам предложат полезные рекомендации от VK Education, школьников ждут подарки от «Сферума», а в VK Видео для них запустят развивающий сериал Учи.ру.

Тематический контент для учащихся, родителей и педагогов разместят на платформах VK.

На территориях 25 российских вузов со 2 по 18 сентября установят фигурку Спотти. Если поднести телефон к носу маскота VK, то можно получить пожелания на учебный год. Для пользователей создали лимитированный набор стикеров «ВКонтаке» со Спотти, собрали рекомендации по старту карьеры в IT и сделали подборку бесплатных образовательных программ по цифровым специальностям в чат-боте сообщества VK Education.

Линейку одной из московских школ впервые посетит маскот Учи.ру - заврик Гриша. Он поздравит учеников с Днем знаний и вдохновит на новые достижения в учебе.

Новые функции запустит и «Сферум», среди которых - мини-приложение «Помощник ученика» для подготовки к ВПР и ОГЭ. Платформа также подарит пользователям три бесплатных стикерпака для разнообразного общения.

Стикерпаки «Насекомые и их знакомые» и «Такие друзья» придумали российские школьники. Чтобы стать обладателем стикеров в учебном профиле «Сферум», нужно дождаться уведомления от сервиса со ссылкой на скачивание. Стикеры можно скачать только с мобильного устройства в приложении VK Мессенджер.

« Одноклассники» совместно с креативным бюро «Глазами инженера» запускают проект «Места знаний». В его рамках в группе «Путешествия по России» выйдет серия роликов о самых интересных научных объектах России и связанных с ними знаковых личностях.

В развивающем мультсериале «Заврики» на платформе VK Видео герои решают математические и логические задачи, помогая школьникам и дошкольникам развивать навыки критического и пространственного мышления.

А в сообществе Учи.ру для учителей во «ВКонтакте» выйдет серия видеороликов для педагогов. Учителя и завучи поделятся советами, как плавно входить в рабочий ритм после лета, экономить время на подготовке к урокам и повышать квалификацию.

Мессенджеры Вузы ВКонтакте Школы 1 сентября Учителя Россия Школьники Студенты
16 августа 2024, 23:16
«Старался-старался и не поступил». Зачем абитуриентов-олимпиадников хотят загнать в квоту
РИА «Новости»
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В Минобрнауки задумались о сокращении числа победителей и призеров олимпиад, которые претендуют на бюджетные места в вузах. Ректор МФЮА Алексей Забелин на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой отметил, что подобные квоты действительно нужны — так большее количество абитуриентов получат шанс на поступление.

Он подчеркнул, что в 2024 году олимпиады трех уровней проводили 87 высших учебных заведений страны. И право поступать в любые вузы по их итогам получали не только победители, но и призеры.

«[Это] несправедливо по отношению к абитуриентам, которые старались в течение всех 10 лет обучения, ведь получить 100 баллов [по результатам Единого государственного экзамена] очень сложно, особенно по трем предметам», - сказал Забелин.

Ректор МФЮА привел в пример гипотетическую ситуацию, когда на места, зарезервированные для набравших высший балл по ЕГЭ, подают вдвое больше заявлений - и все от участников олимпиад. Получается, что ни один абитуриент, получивший 300 баллов на экзамене, не поступит.

«Тем более что есть особо квотируемые категории лиц, они тоже претендуют на бюджетные места. И получается: старался-старался и не поступил», - заметил собеседник 360.ru.

Он согласился с необходимостью определить для каждой категории поступающих в вузы определенную квоту , которая бы составила процент от контрольных цифр приема. Подобную схему Забелин счел как раз таки справедливой.

ЕГЭ Вузы Экзамены Студенты Образование
14 августа 2024, 10:57
Для выпускников вузов и ссузов, идущих в ОПК, предложили ввести отсрочку от армии
РИА «Новости»
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Выпускникам средних специальных и высших учебных заведений, трудоустраивающимся на предприятия в сфере ОПК, необходимо давать отсрочку от армии минимум на год. Такое мнение высказал заместитель гендиректора Ростех Николай Волобуев, его слова привела пресс-служба госкорпорации.

«Заканчивает молодой человек колледж или вуз, и его сразу забирают на службу. Через год он возвращается, при этом все, что он учил в течение трех-пяти лет, все забывается за это время. И далеко не факт, что он в принципе захочет вернуться на свое рабочее место», - подчеркнул он.

Отсрочка, по мнению Волобуева, даст вчерашнему выпускнику и корпоративную лояльность, и интерес к сфере деятельности, и возможность применить свежие знания на производстве.

Кроме того, он предложил ввести целевое обучение в ссузах по аналогии с вузами. Эти идеи выдвинули в рамках формируемых сегодня нацпроектов по кадровой политике.

В июле «Госуслуги» начали принимать заявления на отсрочку от армии для IT-специалистов.

Вузы Ростех Армия
12 августа 2024, 21:14
«Сферум» начал прием заявок бесплатный онлайн-курс для педагогов
Pxhere
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Сервис «Сферум» при поддержке Минпросвещения России подготовил новый бесплатный онлайн-курс «Педагог настоящего: как учить и учиться в современном мире». Прием заявок на участие в нем уже стартовал.

Длительность курса - 36 часов. В него включили семь коротких уроков по 10 минут и материалы для самостоятельного изучения.

«К новому учебному году „Сферум“ запускает новый бесплатный онлайн-курс для педагогов, в котором профессионалы своего дела поделятся с коллегами собственными наработками по развитию у детей креативности, критического мышления и других полезных мягких навыков. Мы надеемся, что он будет полезен всем работникам образования и поможет им эффективно использовать цифровые инструменты в своей работе», - подчеркнул вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.

Четыре модуля позволят участникам проработать критическое мышление, креативность, общение с детьми и родителями и кооперацию. Изучать они будут цифровые инструменты и дополнительные материалы для работы с учениками разных возрастов.

По итогам прохождения курса педагогам после выполнения итогового тестирования выдадут удостоверение о повышении квалификации для портфолио.

Дети Образование

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