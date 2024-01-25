Путин поздравил всех студентов, аспирантов и преподавателей с Татьяниным днем

«Цель нашей встречи в таком формате - поздравить вас с вашим праздником, с Днем российского студенчества. Поздравляю вас, всех студентов нашей страны, аспирантов, преподавателей, да и выпускников», - сказал российский лидер.

Он назвал незабываемыми годы обучения в университете или институте.

День российского студенчества, или Татьянин день, отмечают в стране 25 января. Именно в эту дату в 1755 году учредили первый отечественный вуз - Московский университет. В 1791 году при нем освятили домовой храм - во имя святой мученицы Татьяны, которая стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.

Будущее и успех России зависят от уровня образования в стране, напомнил Путин. На обучение не стоит жалеть ни сил, ни времени, подчеркнул президент.