06 июля 2024, 16:24

Путин поздравил участников Европейской географической олимпиады

РИА «Новости»
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Достижения российских школьников на X Европейской географической олимпиаде в Белграде в очередной раз подтвердили авторитет отечественного образования. Об этом в поздравительной телеграмме заявил президент страны Владимир Путин, его слова привела пресс-служба Кремля.

«Поздравляю вас с достойным выступлением на 10-й Европейской географической олимпиаде в Белграде. В ходе соревнований вы продемонстрировали настоящую командную сплоченность, основательные знания и добились высоких результатов. Ваши достижения вновь подтвердили большой потенциал нашей талантливой молодежи и авторитет отечественного образования», - сказал Путин.

Глава государства отметил, что также заслуживают признания и благодарности неизменная поддержка родителей школьников, труд наставников и преподавателей.

Ранее Путин заявил, что в России продолжат развивать кадровые программы.

Школьники Владимир Путин
02 июля 2024, 19:11
Пятнадцать выпускников из Богородского округа получили 100 баллов по ЕГЭ
Медиасток.рф
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Подведены итоги единого государственного экзамена в Богородском округе. Во время основного периода проведения в экзаменах приняли участие 737 выпускника.

Губернатор поблагодарил преподавателей, которые помогали ребятам расти, искать свой путь и реализовывать мечты.

«Тем, кто поступает в вузы или колледжи, желаю удачи! Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, успехами и победами. С праздником!» - сказал Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Из них 15 выпускников показали впечатляющие результаты, набрав по 100 баллов по химии и профильной математике, литературе, русскому языку и биологии. Эти достижения принадлежат ученикам из Центров образования № 1, 2, 5, 10, 35, 45, 62 и «Богородский».

Всего в Богородском округе было выявлено 98 «золотых» медалистов и 53 «серебряных» по итогам аттестационных экзаменов и готовых оценок.

Также отметили учителей, которые подготовили школьников к получению максимального балла.

Так, Алла Николаевна Клепанова, учитель русского языка и литературы из Центра образования «Богородский», подготовила двух выпускников на 100 баллов по литературе. Мария Михайловна Леонова, учитель русского языка и литературы из Центра образования № 10, подготовила одного выпускника на 100 баллов по литературе и одного по русскому языку. Алексей Борисович Купавский, учитель математики из «Ломоносовского лицея», подготовил троих выпускников на 100 баллов по математике.

Эти результаты свидетельствуют о высоком профессионализме педагогов и трудолюбии учеников в Богородском округе.

Школьники Экзамены Богородский
02 июля 2024, 18:04
«Люди видят проблему». Лантратова — о возможной отмене ЕГЭ
РИА «Новости»
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Вопрос об отмене Единого государственного экзамена поднимают на всех мероприятиях с участием родителей, учителей и самих школьников. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с 360.гu отметила, что это указывает на необходимость обсуждения инициативы депутатами.

«Обращений по этой теме тоже меньше не становится. Люди видят проблему. Мы с коллегами выступаем за отмену экзамена, но при этом я понимаю, что это не все поддерживают», - сказала она.

Лантратова отметила, что рассматривать законопроект об отмене ЕГЭ нужно, но в первую очередь стоит внести изменения в существующий регламент организации экзамена.

«Учесть все замечания, которые получили в прошедшую экзаменационную кампанию, чтобы в дальнейшем исключить подобные ситуации», - пояснила собеседница 360.ru.

Она отметила, что уже направила выводы и предложения в Роспотребнадзор. Их также обсудят 4 июля на заседании комитета ГД по просвещению.

ЕГЭ Роспотребнадзор Депутаты Учителя Школьники Экзамены
01 июля 2024, 23:47
Студенов медколледжа Тамбова попросили опровергнуть критику после скандала
Freepik
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Руководство медицинского колледжа Тамбова стало обзванивать студентов с просьбой опровергнуть слова одной из выпускниц, которая раскритиковала образовательное учреждение. Об этом сама девушка рассказала «Газете.ru».

«Студенты отказываются это делать, особенно моя группа, потому что в моих словах они увидели правду», - сообщила выпускница.

По ее словам, она получила от одногруппников «невероятную поддержку».

На выпускном в Тамбовском областном медицинском колледже девушка пожаловалась на качество обучения и назвала родной колледж «шарагой». По ее словам, за годы обучения она постоянно сталкивалась с непрофессионализмом и пренебрежительным отношением со стороны преподавателей.

В Министерстве образования и науки региона пообещали провести проверку учебного учреждения.

Глава Минобразования Тамбовской области Татьяна Котельникова сообщила изданию «Подъем» , что уже встретилась с недовольной выпускницей. По ее словам, та раскритиковала колледжа из-за того, что получила за диплом не ту оценку, на которую рассчитывала.

Ранее директор школы в Воронеже уволилась после скандала с досмотром детей перед единым госэкзаменом. Сообщалось, что одного из школьников заставили снять брюки из-за сработавшего металлоискателя, а некоторых выпускниц просили снять бюстгальтеры перед входом в школу.

Выпускные Школы Скандалы Студенты Образование
28 июня 2024, 14:28
Нельзя создавать гетто. Помогут ли школам проверки по русскому языку для детей мигрантов
РИА «Новости»
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Уроки в школах проходят на русском языке, поэтому все учащиеся должны владеть им. О том, какие меры необходимо принять для ассимиляции детей мигрантов, 360.ru рассказала руководитель Центра функциональной грамотности компании мобильного электронного образования Наталия Любомирская.

Она прокомментировала законопроект о проверке знаний по русскому языку у детей перед приемом в школу и объяснила, что это нововведение поможет учащимся социализироваться.

«Это не столько законопроект, сколько [инициатива] для адаптации этих детей, чтобы мы не создавали гетто, чтобы они не варились в своем соку местечковыми группами. Они должны включаться в нашу среду, если планируется, что они будут здесь жить дальше», - указала Любомирская.

Она подчеркнула, что создание отдельных классов для мигрантов не решит проблему, а только усугубит ее. По ее мнению, следует организовывать «группы поддержки», где с детьми бы дополнительно занимались языком.

«Безусловно, для таких детей стоит создавать отдельные группы и обучать их русскому языку. Потому что они останутся просто необразованными, потому что все-все предметы преподаются на русском языке», - указала профессор.

Специалист добавила, что дети смогут влиться в обычные классы, если с ними будут заниматься русским языком. Она добавила, что создавать отдельные классы по национальному признаку не следует.

«То, что они заговорят и начнут понимать довольно быстро, если они находятся в среде, неизбежно. А вот писать, читать - для этого потребуется время», - заключила специалист.

Законопроект о языковых экзаменах для детей-мигрантов предложили внести в Госдуму депутаты ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким.

Дети Школы Мигранты Русский язык Депутаты ЛДПР Образование

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