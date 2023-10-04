Путин назвал профессию учителя миссией и поздравил педагогов с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил с предстоящим Днем учителя педагогов и назвал эту профессию миссией. Российский лидер заявил об этом на встрече с учащимися и преподавателями школы «Сириус» в Сочи, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Завтра День учителя. Хочу поздравить всех наставников, педагогов, учителей страны с праздником», - отметил Путин.
Он пожелал учителям всего самого лучшего в профессиональной карьере и спокойной обстановки дома.
«Это не профессия, это миссия такая, мы все это понимаем», - добавил глава государства.
Ранее соцопрос, проведенный образовательной компанией Maximum Education, показал отношение россиян к педагогам. Согласно новому исследованию, 39% жителей России благодарны учителям за прививаемую тягу к знаниям.
Кроме того, респонденты увидели много положительных факторов в современной системе образования. Согласно опросу, 40% россиян хотели бы добавить в обучение возможность дополнительной подготовки онлайн, сообщил RT.