Путин назвал профессию учителя миссией и поздравил педагогов с праздником

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«Завтра День учителя. Хочу поздравить всех наставников, педагогов, учителей страны с праздником», - отметил Путин.

Он пожелал учителям всего самого лучшего в профессиональной карьере и спокойной обстановки дома.

«Это не профессия, это миссия такая, мы все это понимаем», - добавил глава государства.

Ранее соцопрос, проведенный образовательной компанией Maximum Education, показал отношение россиян к педагогам. Согласно новому исследованию, 39% жителей России благодарны учителям за прививаемую тягу к знаниям.

Кроме того, респонденты увидели много положительных факторов в современной системе образования. Согласно опросу, 40% россиян хотели бы добавить в обучение возможность дополнительной подготовки онлайн, сообщил RT.