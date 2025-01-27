27 января 2025, 10:57

«Просвещение» не согласилось с решением ФАС по антимонопольному закону

РИА «Новости»
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Издательство «Просвещение» сообщило, что не согласно с результатами проверки ФАС и не нарушало антимонопольное законодательство. Об этом рассказали РИА «Новости» в пресс-службе компании.

«Издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции», - заявили там.

Федеральная антимонопольная служба обязала компанию передать в бюджет более двух миллиардов рублей, которые назвала незаконно полученным доходом. По мнению ведомства, издательство, доминируя на рынке школьных учебников, несправедливо завысило цены на них.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил сократить количество линеек учебников, одобренных для школьного образования, до трех, при этом выстроенных по общей системе. Сейчас, по его словам, в этой сфере царит хаос.

Законы ФАС России Образование
26 января 2025, 14:36
Некоторые вузы начнут начислять допбаллы за индивидуальные достижения абитуриентов
РИА «Новости»
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Ряд российских вузов внесли изменения в правила поступления. Некоторые университеты будут начислять дополнительные баллы за индивидуальные достижения при поступлении, сообщил ТАСС.

К этим вузам относятся МФТИ, РАНХиГС, РГГУ, РУДН, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Баумана, РГСУ и РЭУ имени Плеханова.

Согласно с приказом Минобрнауки, российские университеты утвердили правила приема. Приемная кампания в балакавриат начнется 20 июня.

В 2025 году абитуриенты при приеме на целевое обучение вузы могут получить дополнительные баллы, если они участвовали олимпиадах и других профориентационных мероприятиях. Призеры определенных олимпиад также получили возможность поступить в некоторые университеты без вступительных испытаний.

«Следует обратить внимание, что для использования особого права поступающий должен сдать ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю олимпиады, не менее чем на 75 баллов», - отметила проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская Ранее РАНХиГС и РЭУ имени Плеханова Плеханова увеличили число мест в вузах. В некоторых университетах для ряда направлений убрали испытания по иностранному языку.

Вузы Студенты
25 января 2025, 10:32
Самой популярной специальностью у московских выпускников стала экономика
РИА «Новости»
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Самыми популярными направлениями среди московских выпускников в 2024 году остались экономика, юриспруденция, а также технические специальности. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

По ее данным, за год дипломы о высшем образовании в Москве получили 194,8 тысячи молодых специалистов. Документы о получении образования по направлению «экономика и менеджмент» вручили 52,3 тысячи выпускникам, а по «юриспруденции» - 31,7 тысячи.

«Это в общей сложности 43% от всех выпускников. При этом, несмотря на безоговорочное лидерство, доля этих специальностей за последние пять лет снизилась на 7,9 процентного пункта», - добавили в пресс-службе.

Из-за спроса на специалистов ИТ-сектора и инновационных дисциплин все популярнее становятся направления, связанные с передовыми технологиями. За пять лет число выпускников по специальности «ИТ и математика» увеличилось в 1,6 раза, добавили в Департаменте.

Ранее в Госдуме предложили поднять студентам стипендии до прожиточного уровня. По словам депутата Сергея Гаврилова, выплаты можно увеличивать поэтапно, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

Вузы Молодежь Экономика Москва
24 января 2025, 10:56
В Госдуме предложили сделать стипендии не ниже прожиточного минимума
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Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил повышать стипендии на 20-25% ежегодно, начиная с 2026 года, чтобы они постепенно достигли уровня прожиточного минимума. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это позволит избежать значительной нагрузки на бюджет, но при этом начнет решать финансовые проблемы студентов», - заявил парламентарий.

Кроме того, он призвал упростить сбор документов на социальную стипендию и пересмотреть сумму выплат, потому что нынешний их размер - 2739 рублей для вузов и 996 для ссузов - не отвечает потребностям.

Также Гаврилов заявил о необходимости построить современные студенческие кампусы, чтобы избежать дефицита мест в общежитиях, и обеспечить прозрачность их распределения.

Ранее Минтруд предложил в 10 раз увеличить декретные пособия студенткам-очницам, доведя их до уровня регионального МРОТ.

Госдума РФ Депутаты Студенты
24 января 2025, 08:48
В Думе предложили проводить сессию в вузах до Нового года
Freepik
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Депутаты Государственной думы от ЛДПР Ярослав Нилов и Борис Чернышов предложили завершать сессии в российских вузах до Нового года, чтобы продлить студенческие каникулы. Обращение оказалось в распоряжении РИА «Новости».

Депутатский запрос направили в Минобрнауки России. По мнению Нилова и Чернышова, учебные планы на семестр можно составить так, чтобы сессия заканчивалась до Нового года, а новый семестр начинался 26 января. Это позволит студентам отдохнуть и набраться сил во время новогодних праздников, а также отметить День российского студенчества.

По словам авторов проекта, это изменение направлено на то, чтобы студенты более осознанно относились к учебному процессу и снизили уровень тревожности, который они испытывают в преддверии Нового года и праздничных выходных.

«Что касается сотрудников высших учебных учреждений и в первую очередь преподавателей, высвобождение дополнительного свободного времени на январских каникулах, безусловно, положительно скажется на их работе», - подчеркнули депутаты.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что российские вузы с 1 сентября 2026 года перейдут на новую систему высшего образования. Студенты, которые уже начали обучение по действующим программам, смогут завершить его.

Вузы Депутаты Новый год

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