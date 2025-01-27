«Просвещение» не согласилось с решением ФАС по антимонопольному закону

«Издательство в настоящее время изучает вопрос о дальнейших шагах, направленных на отстаивание своей позиции», - заявили там.

Федеральная антимонопольная служба обязала компанию передать в бюджет более двух миллиардов рублей, которые назвала незаконно полученным доходом. По мнению ведомства, издательство, доминируя на рынке школьных учебников, несправедливо завысило цены на них.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил сократить количество линеек учебников, одобренных для школьного образования, до трех, при этом выстроенных по общей системе. Сейчас, по его словам, в этой сфере царит хаос.