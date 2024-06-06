06 июня 2024, 12:34

Произошла подмена. Чернышов — об ухудшении качества школьного образования

Телеканал «360»
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Единый государственный экзамен в существующей сейчас форме нужно отменить. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в интервью 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума отметил: ЕГЭ не уравнивает возможности школьников.

«Ухудшилось качество школьного образования. <…> К сожалению, процесс подменился тем, что люди получают знания подготовкой к единой аттестации. Вот эта подмена произошла. Чтобы подготовиться, можно надрессировать тебя, как мышь», - поделился депутат.

Возникают неравенства. Например, появляется огромное количество репетиторов, чьи услуги не могут позволить себе семьи с небольшим доходом.

«Второе - это абсолютно разное состояние системы образования в регионах. В Москве она богатейшая, все нормально, упаковано, круто. В каком-то муниципалитете на окраине России - другие условия», - добавил он.

Чернышов также призвал давать всем учителям достойные зарплаты и возможности для реализации.

Единый госэкзамен в России могут отменить с 2025 года. Вместо него депутаты предлагают вернуть традиционную государственную итоговую аттестацию.

Депутаты Россия Школьники Образование Москва ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 01:18
Законопроект об отмене ЕГЭ внесут в Госдуму
РИА «Новости»
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Единый гоэкзамен в России могут отменить уже с 2025 года. Это предполагает законопроект, подготовленный тремя парламентскими париями, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, законопроект об отмене ЕГЭ подготовили депутаты трех фракций: ЛДПР, КПРФ и СПЗП. Согласно документу, вместо единого госэкзамена предлагается вернуть традиционную государственную итоговую аттестацию.

Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2025 года. Результаты сданных ранее ЕГЭ будут действовать еще четыре года, вузы смогут принимать их в качестве вступительных испытаний.

«Последние события вокруг ЕГЭ - от публичных скандалов до откровенных трагедий - просто обязывают еще раз предметно вернуться к вопросу отмены Единого госэкзамена в пользу прежнего, традиционного формата государственной итоговой аттестации школьников», - объяснил один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

Авторы инициативы подчеркнули, что из-за ЕГЭ ежегодно растет число суицидов среди подростков. Также они раскритиковали единый экзамен за то, что на нем работает «память школьника, а не мышление».

Ранее ЕГЭ попал в центр скандала. Выпускники одной из школ Воронежа рассказали, что их заставили раздеться для допуска на экзамен.

ЕГЭ Вузы Законы Госдума РФ Депутаты Школьники
05 июня 2024, 16:42
Досмотр школьников перед ЕГЭ проконтролируют родительские комитеты
РИА «Новости»
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Контроль за процедурой досмотра школьников перед единым государственным экзаменом получат родительские комитеты. Такие полномочия им передадут в следующем году. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил глава Рособрнадзора Анзор Мусаев.

Так он отреагировал на серию жалоб со стороны выпускников на необоснованные требования проверяющих снимать одежду в поисках шпаргалок.

Глава ведомства признался, что к нему жалобы или их родителей не поступали. Но все учебные заведения, где возникли такие ситуации сейчас проверяют.

«Будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы и присутствовать там и работать с родителями», - заявил Музаев.

Прокуратура Чувашии начала проверку сотрудников школы, в которой пришедших на сдачу единого государственного экзамена по русскому языку потребовали раздеться в поисках шпаргалок. Такой же скандал произошел в школе Воронежа. В дело пришлось вмешаться министру просвещения России Сергею Кравцову , который объявил, что Рособрнадзор не нашел нарушений.

ЕГЭ Школы Россия Школьники Экзамены
05 июня 2024, 16:24
Сколтех заявил об увеличении числа иностранных студентов вопреки санкциям
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Антироссийские санкции негативно отразились на развитии науки. Однако, несмотря на это, студенты из разных стран мира продолжают обучаться в Сколтехе. Об этом в интервью 360.ru на полях Петербургского международного экономического форума рассказал старший вице-президент Сколтеха по развитию Александр Сафонов.

Биомедицина, по его словам, является одной из самых интересных междисциплинарных областей науки. Она включила в себя не только химию, фармакологию и биотехнологии, но и фотонику, и программирование, а также другие дисциплины. Они помогают ей расти и развиваться на другом уровне.

После введения антироссийских санкций со стороны Запада, отметил Сафонов, положение биомедицины изменилось. В первую очередь ограничения негативно отразились на всем мире.

«Санкции вредят всему миру, они сами это доказали», - подчеркнул он.

В Сколтехе, по его словам, иностранные студенты составляют порядка 20% от общего количества обучающихся. Этого количества хватает, чтобы поддерживать международную англоязычную среду.

«За эти годы доля иностранных студентов в Сколтехе увеличилась. Это и страны Северной Африки, и США, и Германия, и Франция. Студенты ищут работу там, где интересно», - подчеркнул Сафонов.

Запад на уровне институций запретил общение с учеными из России. Несмотря на это, специалисты сохранили коммуникацию на личном уровне, заверил он. Сколтех образовали совместно с MIT. В момент, когда он вынужден был выйти из сотрудничества, у вуза было несколько десятков совместных проектов.

«Мы опубликовали свыше 100 работ. Для обеих сторон прекращение сотрудничества стало неприятным моментом. Но и это пройдет», -добавил Сафонов.

Санкции Россия Работа Запад Студенты Наука ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 08:49
Ректором РГГУ станет крупный федеральный чиновник
Unsplash
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Ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов может в ближайшее время покинуть свою должность. Об этом сообщили «Ведомости».

Источник издания в межвузовской комиссии рассказал, что ректора уволят из-за ухудшения показателей вуза. По данным рейтинга агентства RAEX, в этом году РГГУ занял 54-е место из 100 лучших вузов страны, а в 2021 - 45-е.

Близкий к правительству источник издания предположил, что место Безбородова займет «опытный федеральный чиновник». Эту информацию подтвердил и другой собеседник «Ведомостей». По его словам, решение о назначении оформят в ближайшее время.

Ранее правительство решило ликвидировать единственный в Европе филиал МГУ. Он находится в городе Копер на юго-западе Словении. На его базе планировалось открыть факультеты политологии, биологии и других подразделений. Филиал открыли в 2017 году, он был первым представительством МГУ в Западной Европе

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