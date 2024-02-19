19 февраля 2024, 11:14

Программу уроков «Разговоры о важном» дополнят пунктом о семейной истории

РИА «Новости»
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В российских школах начнут изучать историю семьи. Эту тему включат в программу внеурочных занятий «Разговоры о важном» в следующем учебном году, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ Минпросвещения.

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос и попросила включить в школьную программу материалы по изучению семейной истории. Минпросвещения поддержало ее инициативу.

«При формировании тем внеурочных занятий „Разговоры о важном“ на 2024\\2025 учебный год будут учтены предложения об изучении семейной истории, а также использовании материалов проекта „Моя история“ для их проведения», - ответило министерство.

Обязательные внеурочные «Разговоры о важном» в российских школах начали проводить с сентября 2022 года. Нововведение поддержали более 80% родителей. Президент России Владимир Путин назвал задачу этих уроков - привить школьникам любовь к своей стране.

Школы Образование
19 февраля 2024, 09:43
В России предложили вернуть пионерские галстуки в школы
РИА «Новости»
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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился в Минпросвещения с идеей ввести в школах аналог пионерского галстука. Об этом сообщило RT.

Он поддержал идею ввести единую школьную форму , но предложил делать это постепенно. По словам Михаила Ветрова, это вопрос дискуссионный, некоторые выступили против специальной одежды для школьников. Глава ассоциации производителей предложил начать с малого и ввести «символические, но важные аксессуары».

«Прошу вас оценить возможность возвращения в обиход российских школьников аналога пионерского галстука, который стал бы обязательным униформенным атрибутом», - сказал автор обращения.

Михаил Ветров заявил, что в прошлом пионерский галстук символизировал стремление ребенка к получению знаний, готовность помогать и хранить верность стране. Он предложил министру просвещения Сергею Кравцову возродить эту традицию.

В Китае в качестве эксперимента ввели школьную форму с встроенным GPS-датчиком и привязкой к системе распознавания лиц. При попытке прогулять уроки срабатывала сигнализация.

Одежда Школы Школьники
16 февраля 2024, 13:49
Москвичей пригласили на сказкотерапию в зону отдыха «Терлецкая дубрава»
Freepik
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С 17 февраля в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» Перовского парка Москвы начнется проект «По дороге со сказкой», организованный в честь Года семьи. Об этом сообщил столичный департамент культуры.

В рамках проекта дети смогут погрузиться в мир детской литературы и фольклора. Педагоги организуют увлекательное чтение сказок, адаптированных под возраст каждого ребенка.

По словам сотрудников департамента, слушание сказок играет ключевую роль в развитии детской фантазии и образного мышления. Советы и жизненные уроки, полученные из произведений, часто оказываются более значимыми и понятными для детей, нежели прямые наставления взрослых.

В программу занятий интегрируют элементы сказкотерапии - эффективного психологического метода, использующего силу сказок для достижения воспитательных, образовательных и коррекционных целей, а также психологической помощи.

Первое мероприятие проекта пройдет 17 февраля в 11:00 на главной площади парка. Оно будет бесплатным. Следующие мероприятия будут проходить каждые две недели, следить за расписанием можно на официальном сайте парка и в его соцсетях. До этого проект «По дороге со сказкой» успешно проводили в онлайн-формате.

Кроме того спортивный праздник пройдет в парке Толстого в Химках 17 февраля. Он завершится зимними эстафетами для детей и родителей «Парковый старт».

Отдых Дети Семья Парки Москва
15 февраля 2024, 22:44
«Побольше крутых мужиков». Путин предложил новый формат работы школ
РИА «Новости»
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К педагогической деятельности в школах стоит привлечь «побольше крутых мужиков». Как сообщило РИА «Новости», такую точку зрения высказал президент России Владимир Путин во время посещения средней школы № 32 в Нижнем Тагиле, где учился поэт Булат Окуджава.

Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале показал кадры визита главы государства в школу. Президент отметил, что проект по модернизации учебного учреждения получился хорошим, с чем директор согласилась.

На встрече с учащимися вузов Калининградской области Путин отмечал, что будущее и успех России напрямую зависят от уровня образования в стране.

Директор общеобразовательного учреждения Галина Масликова показала главе государства кабинет ОБЖ и рассказала об увлеченном учителе. После института он отслужил в армии и 12 лет работает с детьми и координирует Юнармию.

«В общем он такой крутой-крутой», - охарактеризовала педагога директор школы.

Масликова добавила, что учитель также занимается туризмом и у него «все складывается». Путин отреагировал на ее рассказ с доброй иронией.

«Надо побольше крутых мужиков в школы, правда?» - задал он вопрос.

К педагогической деятельности в школах стоит привлечь «побольше крутых мужиков». Как сообщило РИА «Новости» , такую точку зрения высказал президент России Владимир Путин во время посещения средней школы № 32 в Нижнем Тагиле, где учился поэт Булат Окуджава.

Дети Школы Учителя Владимир Путин
15 февраля 2024, 14:53
VK объявил о наборе студентов на бесплатные курсы в IT и digital
«ВКонтакте»
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Бесплатные программы обучения и курсы по 14 востребованным направлениям в IT и digital запустила платформа VK Education. Пройти обучение смогут все желающие с разным уровнем подготовки. Лучших выпускников пригласят на стажировку или сразу предложат место работы в штате компании.

- Анализ данных и искусственный интеллект: «Введение в AI», «Введение в анализ данных», «Основы машинного обучения».

- Разработка: «Ручное тестирование», «Разработка веб-сервисов на Golang», «Практический квест: SRE-инженер», «Базовый Python», «Алгоритмы и структуры данных».

-«Информационная безопасность».

-«Разработка игр и игровой рынок в РФ».

Часть программ проведут в асинхронном формате. Изучать видеолекции и решать задания можно в комфортном для себя темпе.

Среди нетехнических специальностей студенты смогут выбрать курсы из следующего списка: - «Управление продуктом в IT», - «Маркетинг, коммуникации и креатив в IT», -«Продуктовые исследования в IT».

Для прохождения обучения необходимо пройти отбор, количество мест ограничено.

Кроме основной программы, в рамках Digital Camp пройдут открытые лекции по фундаментальным темам направлений - они будут доступны всем желающим.

Студенты также могут освоить инструменты планирования, навыки деловых коммуникаций и работы с презентациями в рамках спецкурса «Гибкие навыки для старта карьеры». Универсальная программа станет полезна всем, кто хочет развить не только технические навыки, но и «мягкие» компетенции.

Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова заявила, что в итоговый список курсов вошли самые востребованные IT-специальности, которые подарят молодым специалистам уникальный опыт.

«В этом году мы открываем набор на программы по 14 актуальным направлениям - среди них есть как новые курсы, так и те программы, которые пользуются у студентов высоким спросом. Уверена, что многообразие программ позволит выбрать наиболее интересное направление и сделать первые шаги в IT-сфере с VK», - подчеркнула она.

Курсы разделили на два сектора в рамках проекта Digital Camp. Первый посвящен техническим специальностям в сфере IT. Некоторые программы предусматривают отборочные испытания.

Под руководством опытных экспертов VK студенты отработают реальные задачи и получат необходимый опыт для выстраивания карьеры в IT-секторе.

В список программ по техническим специальностям вошли:

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