Программу уроков «Разговоры о важном» дополнят пунктом о семейной истории

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился в Минпросвещения с идеей ввести в школах аналог пионерского галстука. Об этом сообщило RT.

Он поддержал идею ввести единую школьную форму , но предложил делать это постепенно. По словам Михаила Ветрова, это вопрос дискуссионный, некоторые выступили против специальной одежды для школьников. Глава ассоциации производителей предложил начать с малого и ввести «символические, но важные аксессуары».

«Прошу вас оценить возможность возвращения в обиход российских школьников аналога пионерского галстука, который стал бы обязательным униформенным атрибутом», - сказал автор обращения.

Михаил Ветров заявил, что в прошлом пионерский галстук символизировал стремление ребенка к получению знаний, готовность помогать и хранить верность стране. Он предложил министру просвещения Сергею Кравцову возродить эту традицию.

В Китае в качестве эксперимента ввели школьную форму с встроенным GPS-датчиком и привязкой к системе распознавания лиц. При попытке прогулять уроки срабатывала сигнализация.