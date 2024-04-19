19 апреля 2024, 11:40

Программу подготовки работников промышленности расширили в колледжах Москвы

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Взаимодействие столичных колледжей и московской промышленности вышло на новый уровень. Повышение качества образовательных программ поможет обеспечить отрасли высококвалифицированными рабочими кадрами.

В рамках сотрудничества столичному колледжу № 26 помогут с актуализацией профильной учебной программы, чтобы специалисты могли максимально адаптироваться к будущей работе. Учащиеся получат возможность освоить самое современное оборудование благодаря компьютерным классам с тренажерами-двойниками установок.

«Современный сотрудник промышленного предприятия Москвы - высококвалифицированный специалист, обладающий глубокими знаниями технологических процессов и передовыми практиками производства. Со своей стороны, город стимулирует развитие образовательных проектов для уже занятых в индустрии специалистов, а также поддерживает совместные программы бизнеса и учебных заведений, которые позволяют студентам еще на стадии обучения освоить необходимые навыки для работы в реальном секторе экономики», - рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Мы ставим перед собой целью обеспечение бесшовного перехода выпускников колледжей на производственные активы компании», - отметил ректор Корпоративного университета «Газпром нефти» Илья Дементьев.

«Выпускникам колледжей со средним образованием предприятие предлагает освоить рабочие специальности, такие как оператор технологической установки, машинист, лаборант с перспективой карьерного роста», - уточнил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Компания «Газпром нефть» и руководство крупнейшего московского колледжа № 26 подписали меморандум о развитии образовательных программ и внедрении новых учебных методик. Студенты профильных направлений будут проходить обучение в соответствии с требованиями Московского НПЗ, - преподавателям предоставят полную методологическую поддержку. Учащимся обеспечат производственную практику и стажировку на предприятии, а лучшим выпускникам предложат трудоустройство.

Соглашение с колледжем заключили в рамках платформы компании «Лига колледжей», цель которой - популяризировать технические специальности и привлечь выпускников к работе в нефтегазовой отрасли. Площадку создали, чтобы сотрудничать с российскими организациями среднего профессионального образования, повышать качество образовательных программ, реализовывать совместные проекты и обмениваться опытом. Платформа включает 14 колледжей из девяти регионов страны.

Бизнес Газпром нефть Образование Москва
18 апреля 2024, 15:22
Глава Минобрнауки Фальков обсудил совместные проекты с министром образования КНР
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Глава Минобрнауки Валерий Фальков встретился с коллегой из Китая Хуай Цзиньпэном. Они обсудили вопросы российско-китайского сотрудничества в сфере высшего образования, сообщила пресс-служба российского ведомства.

Фальков отметил, что оба государства за последние годы придали новый импульс образовательным контактам. По его словам, региональные вузы реализуют множество программ и интересных проектов. Университеты также предлагают студентам новые формы обучения, подчеркнул министр.

«Наша задача - развивать и укреплять дружбу между университетами России и Китая и способствовать расширению контактов», - добавил он.

Хуай Цзиньпэн согласился с тем, что стороны достигли многих договоренностей по линии образования.

«Будем общими усилиями продвигать все приоритетные направления и реализовывать совместные инициативы», - указал министр образования КНР.

Ранее в Общественной палате прошла встреча, посвященная предпринимательству в сфере театрального и циркового искусства. Участники мероприятия обсудили соглашение между Россией и Китаем по этому направлению и перспективы совместных творческих проектов.

Вузы Россия Студенты Китай Образование
18 апреля 2024, 10:51
Частным организациям запретили выдавать иностранцам сертификаты о знании русского языка
РИА «Новости»
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Коммерческим организациям с 1 мая запретят проводить экзамены на знание русского языка для иностранцев и выдавать сертификаты. Об этом сообщила пресс-служба Минобрнауки России.

Глава ведомства Валерий Фальков провел совещание с руководством вузов и обсудил с ними вопрос о контроле за процедурой проведения экзаменов.

«В срок до 1 мая 2024 года исключить коммерческих партнеров из процедуры: они больше не должны допускаться к работе по проведению экзамена», - отметил он.

Министр добавил, что ответственность за проведение экзаменов и выдачу документов об их сдаче будет полностью лежать на государственных вузах.

Ранее Рособрнадзор предложил включить в экзамен для трудовых мигрантов раздел «Говорение», оценивающийся по балльной системе. Чтобы добавить это испытание в экзаменационную систему, необходимо внести поправки в положение о проведении экзамена по русскому языку как иностранному, по истории России и по основам законодательства Российской Федерации.

Вузы Русский язык Россия Экзамены
17 апреля 2024, 13:29
Вторая олимпиада по русскому языку для школьников Вьетнама пройдет в 2024 году
Unsplash
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В 2024 году при поддержке Минобрнауки России проведут вторую Международную олимпиаду по русскому языку для вьетнамских школьников. Первая такая олимпиада успешно состоялась в ноябре 2023 года.

Россия и Вьетнам планируют учредить межгосударственную образовательную организацию - Пушкинский центр. Это стало ключевой темой переговоров замглавы Минобрнауки РФ Константина Могилевского с заместителем министра образования и подготовки кадров Вьетнама Хоанг Минь Шоном во время визита вьетнамской делегации в Россию.

«Мы готовы совместно совершенствовать механизм отбора абитуриентов, чтобы обеспечить талантливым вьетнамским школьникам возможность учиться в российских университетах по направлениям, представляющим интерес для экономики Вьетнама», - подчеркнул Могилевский.

Соглашение о создании Консорциума российских и вьетнамских университетов подписали 1 декабря 2023 года.

«Мы видим большой потенциал не только в образовательном сотрудничестве вузов, но и в развитии университетской науки и совместных исследовательских проектов», - отметил Хоанг Минь Шон.

Вьетнамская делегация в составе около 30 вузов приехала в Москву для участия во Втором форуме ректоров университетов России и Вьетнама. Он состоится 18 апреля.

Вузы Русский язык Россия Школьники Вьетнам
02 апреля 2024, 13:16
Фейк: российские выпускники не будут сдавать ЕГЭ в 2024 году
РИА «Новости»
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В Сети распространилась информация о том, что российским 11-классникам в 2024 году не придется сдавать ЕГЭ. Данные проверил «360».

Появился ролик, в котором телеведущая в эфире новостного выпуска заявляет о том, что экзамены якобы отменили для всех школьников с пятого по 11-й классы включительно, а, значит, ЕГЭ тоже отменят. Выпускникам выставят итоговые оценки по результатам успеваемости за год.

Правда Как оказалось, видео выпустило телевидение города Бендеры в Приднестровской Молдавской Республике - БТВ. Сюжет не имеет отношения не только к России, но и к 2024 году - выпуск новостей относится к весне 2020-го, когда ВОЗ объявила о пандемии коронавирусной инфекции.

В России ЕГЭ пройдет по плану: в соответствии с приказами Минпросвещения и Рособрнадзора, досрочный период сдачи экзаменов продлится с 22 марта по 22 апреля, основной период начнется 23 мая и продолжится до 1 июля. В качестве дополнительного периода выделили дни с 4 по 23 сентября, сообщил «Коммерсант».

Известно и расписание ОГЭ: досрочный период - с 23 апреля по 21 мая, основной - с 24 мая по 2 июня, дополнительный - с 3 по 24 сентября. Расписание ранее приводила Lenta.ru.

Таким образом, данные об отмене выпускных экзаменов в России в 2024 году - фейк.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Фейк

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