Проекта о тесте по русскому для мигрантов оказался недоработанным

«По техническим причинам произошло опубликование недоработанного текста акта о минимальном количестве баллов, которое иностранные граждане и лица без гражданства должны набрать по русскому языку для обучения в российских школах», - отметили в ведомстве.

В настоящее время Рособрнадзор проводит служебную проверку. Судя по опубликованному ранее документу, чтобы успешно сдать экзамен, необходимо набрать не менее 30% от максимального числа баллов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал это девальвацией норм закона.

Заместитель главы Рособрнадзора Игорь Круглинский ранее заявил, что тесты на знание русского языка для детей мигрантов находится в активной стадии разработки. Варианты экзаменов подготовят к 1 апреля.