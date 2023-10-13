Проект «Мама онлайн» проведет онлайн-курс для женщин с детьми

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Бесплатный онлайн-курс о том, как построить бизнес из социального проекта состоит из четырех вебинаров, которые пройдут с 17 по 26 октября с 12:00 до 13:00. Проект курирует столичный департамент предпринимательства и инновационного развития.

На первой встрече, которая пройдет 17 октября, эксперт расскажет о социальном предпринимательстве, видах его поддержки и об ошибках при его развитии.

Второй вебинар проведут 19 октября. Речь пойдет о разработке бизнес-модели: как использовать инструменты стратегического управления, определять доходы и расходы, искать партнеров для проекта.

На третьей конференции спикер объяснит, как подготовить продукт к выводу на рынок. Он рассмотрит шесть уровней оформления продукта, чтобы привлечь аудиторию. Встреча запланирована на 24 октября.

На заключительном занятии - 26 октября - слушатели разберут карту проекта и освоят, как тестировать бизнес-идеи. Специалист объяснит, как эффективно и с минимальными затратами презентовать свой стартап на начальной стадии.

Регистрация на мероприятие доступна на официальном сайте. Успешном прошедшим курс вручат электронный сертификат.

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