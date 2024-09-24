Продолжительность образования в российских школах и вузах могут сократить в России

«Полагаю, что в ближайшее десятилетие классическое пяти-шестилетнее образование уйдет в прошлое. Образование будет спрессованным по времени, станет более специализированным, ориентируется на ближайшее обозримое время. А потом спустя 10 лет надо будет переучиваться», - сказал он.

Мединский выразил уверенность, что, если человек не будет учиться чему-то новому каждые 10 лет, то в итоге окажется неконкурентоспособным. По его словам, каждому гражданину в течение жизни потребуется получать несколько образований.

Ранее Мединский назвал новые российские учебники по истории лучшими за последние 30 лет.