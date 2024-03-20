20 марта 2024, 10:24

Проблемы нет. Депутат призвал вузы разрешить студентам-медикам практику в зоне СВО

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Избирательный штаб Владимира Путина пожаловался на проблему студентов-медиков. Их волонтерство в зоне проведения спецоперации отказались засчитывать как летнюю практику. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил «360», что этот вопрос напрасно вынесли на уровень президента, так как его могли решить в самих вузах.

«Не вижу проблемы. Потому что студент-медик может отрабатывать практику в любой больнице. Другое дело, если это вопрос не лечебной практики, а они там таскают мешки или еще что-то делают, но не занимаются медицинской практикой», - сказал он.

Сергей Леонов сказал, что проблему оформления летней практики студентов-медиков в прифронтовых госпиталях и зоне СВО действительно нужно решать. Однако сделать это можно без обращения к президенту России, в правительство или Минздрав. Достаточно обратиться к руководству медвуза.

«Я не вижу необходимости в решении этого вопроса на уровне президента. Потому что он даже не законодательный. Максимум, что нужно, это приказ Минздрава, даже не постановление правительства. А вообще это решается на берегу в высшем учебном заведении», - сказал он.

Владимир Путин неоднократно отмечал важную роль медработников в зоне СВО. Он назвал оказание помощи бойцам важнейшей составляющей успеха.

Вузы Здравоохранение Госдума РФ Врачи Владимир Путин Студенты Образование
11 марта 2024, 15:35
Фейк: учителя начальных классов начали обучать детей по советским учебникам
РИА «Новости»
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В социальных сетях и мессенджерах появилась информация, что в некоторых российских школах преподаватели начали отказываться обучить детей по современным учебникам и используют советские издания по своим дисциплинам. Однако эти сведения оказались недостоверными.

Фейк В социальных сетях распространились сообщения , что в одной из школ в Новосибирске в учителя начальных классов отказываются учить детей по современным учебникам и используют советские издания.

Якобы педагоги критически относятся к качеству современных учебных пособий и считают, что они «отупляют» детей.

Правда На недостоверность этой информации указывает сразу несколько факторов. Во-первых, подобные сообщения «гуляют» по Сети на протяжении нескольких лет.

Расследование одного из изданий показало, что такие слухи периодически распространяют, начиная с 2015 года Поэтому эти слухи не имеют под собой никаких оснований. Учебные заведения Новосибирска, которым приписывали подобные «эксперименты» с советскими учебниками, опровергают информацию и объясняют, что обучение детей по советским учебникам невозможно по закону.

Руководитель регионального министерства образования Сергей Федорчук также рассказал , что никаких официальных заявлений от школ, что они учат или хотят учить детей по советской программе, не поступало. Школы региона обучают детей по установленным стандартам.

«Если вдруг такой самодеятельностью где-то занимаются, то первая же проверка Минобразования это выявит. Если у вас есть конкретные данные по школам, где такое практикуют, мы это проверим», - сообщил Федорчук.

Таким образом, информация о том, что учителя начальных классов решили обучать детей по советским учебникам, является недостоверной. Подобные сообщения появляются в социальных сетях с 2015 года без указания конкретных учебных заведений. Опрос школ Новосибирска и запрос в региональное министерство образования разъяснили, что подобные эксперименты с учебниками не проводились и не проводятся.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Дети Школы Учителя
11 марта 2024, 14:04
Депутаты предложили отменить ЕГЭ в России
РИА «Новости»
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Депутаты партии ЛДПР внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект об отмене единого государственного экзамена при выпуске из школы. Об этом свидетельствуют данные электронной базы нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу указали, что выпускникам предоставят право выбирать между традиционными выпускными экзаменами и ЕГЭ. Возможность отказаться от единого экзамена получат ученики по программам основного среднего и общего образования.

Депутат Ярослав Нилов уточнил ТАСС , что для родителей ЕГЭ представляет собой лишь вредный механизм, который мучает детей. Авторы законопроекта также выразили уверенность, что отсутствие ЕГЭ позволит проводить более качественный отбор среди абитуриентов техникумов, училищ и колледжей.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев отмечал, что с годами ЕГЭ показал себя как не допускающий обмана и объективный способ оценки знаний. По его словам, эксперты не высказывали замечаний по поводу объективности проведения экзамена.

ЕГЭ Депутаты Россия Экзамены
11 марта 2024, 04:22
Обязательную сдачу ЕГЭ предложили отменить в России
РИА «Новости»
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ЛДПР предложит отменить обязательную сдачу российскими школьниками Единого государственного экзамена. Об этом сообщило ТАСС.

Альтернативой может стать традиционная система проверки знаний - государственные экзамены.

«ЕГЭ не любят. Это затраты для родителей, неполноценный механизм контроля знаний, это расстройства и различные заболевания. Мы надеемся, что <…> тот вредный механизм, который <…> мучает детей, будет скорректирован, а лучше - вообще со временем устранен», - заявил один из разработчиков законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Согласно данным авторов законопроекта, в 2023 году в период проведения ЕГЭ траты россиян на растительные успокоительные препараты и глицин выросли до 471,9 миллиона рублей. Кроме того, в пояснительной записке законодатели рассказали о случаях суицида среди подростков, сдающих ЕГЭ.

Отказ от обязательной сдачи ЕГЭ, по мнению представителей ЛДПР, позволит проводить более качественный отбор среди кандидатов на поступление в колледжи, училища и техникумы.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что выпускникам школ с 2024 года разрешат пересдавать ЕГЭ по одному предмету в тот же учебный год. При этом первый результат аннулируют независимо от количества набранных баллов.

Подростковый психолог Алина Пронина сообщила, что возможность пересдачи одного предмета ЕГЭ у выпускников 2024 года положительно скажется на их психическом здоровье.

ЕГЭ Дети Школы Школьники Экзамены ЛДПР
05 марта 2024, 22:15
Победители премии Росприроднадзора получат преимущество при поступлении в вузы
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Победители и лауреаты премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» получат преференции при поступлении в 87 лучших вузов России. Об этом заявила глава Федеральной службы Светлана Радионова.

Глава Росприроднадзора отметила, что у будущих студентов промышленных городов, таких как Иркутск и Новосибирск, также появятся преимущества при выборе профессии в области экологии. При этом большая часть вузов-партнеров учитывают личные достижения участников Премии во время поступления на все направления, а не только на специальности, связанные с охраной окружающей среды.

По ее словам, благодаря участию в премии у молодых людей появится возможность повысить шансы на поступление в топовые высшие учебные заведения страны. Вузы начисляют от 1 до 10 дополнительных баллов призерам, лауреатам и победителям.

«Существует много конкурсов, ориентированных на талантливую молодежь. Мы же не просто находим этих ребят, но и помогаем им получить максимум пользы от своей проактивной экологической позиции. Премия дает возможность социального лифта участникам со всей страны, поскольку нас поддержали лучшие вузы во многих российских регионах», - заявила Радионова.

По ее словам, премию поддержали учреждения во всех федеральных округах России. В числе партнеров - Высшая школа экономики, РУДН, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича, Московский авиационный институт и многие другие.

Вузы Дети Школы Россия Студенты Экология

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