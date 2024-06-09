09 июня 2024, 11:48

Приходи через год. Не все школьники смогут пересдать ЕГЭ 4 и 5 июля

РИА «Новости»
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Пересдать один из предметов ЕГЭ смогут лишь те школьники, которые имеют уважительную причину или плохо чувствовали себя на экзамене. Об этом ТАСС заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, выпускников, которых удалили с тестирования из-за нарушений после использования телефона или шпаргалки, не допустят до пересдачи в 2024 году.

«Новый порядок пересдачи не станет подарком для нарушителей. Если ты пришел списывать, сдать нечестно с телефоном или шпаргалкой, то приходи через год», - подчеркнул он.

В 2024 году в России ввели возможность пересдачи одного ЕГЭ по выбору, этим правом выпускники могут воспользоваться 4 и 5 июля. Музаев выразил уверенность, что большого количества пересдач не будет, однако комиссия пойдет навстречу тем, кто переволновался или плохо себя чувствовал на экзамене.

Ранее Госдума выступила за введение федеральных правил приема ЕГЭ.

ЕГЭ Школьники Экзамены
09 июня 2024, 11:42
Школы обяжут сократить количество контрольных работ
РИА «Новости»
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Руководителей образовательных учреждений будут наказывать, если контрольные работы займут более 10% учебного времени. Исключением станут только всероссийские проверочные работы. Об этом ТАСС на полях ПМЭФ заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что нововведения начнут действовать с 1 сентября.

«С 1 сентября, помимо ВПР, контрольные работы не должны занимать более 10% учебного времени», - указал Музаев.

Глава Рособрнадзора предупредил, что ведомство будет наказывать виновных в нарушениях, и отметил, что ситуацию с проверками в школах станут внимательно отслеживать.

«И мы все силы бросим в следующем году на то, чтобы за этой ситуацией следить», - подчеркнул он.

Музаев добавил, что с ведомством будут согласовываться все контрольные, которые проводят вне рамок ВПР.

Ранее он анонсировал проверку 13 вузов, которые экзаменуют иностранных граждан. Учебные учреждения организовывают экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России.

Школы 1 сентября Работа Образование ПМЭФ-2024
09 июня 2024, 08:45
Рособрнадзор проверит 13 вузов, которые принимают экзамены у иностранцев
Unsplash
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Рособрнадзор займется проверкой 13 высших учебных заведений, которые организовывают для иностранцев экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства России. Об этом ТАСС на полях ПМЭФ заявил руководитель ведомства Анзор Музаев.

Он рассказал, что Рособрнадзор проверит все вузы, которые принимали экзамены у иностранных граждан. По его словам, в ближайшее время ведомство оценит 13 учебных заведений.

«И эта работа будет продолжаться», - подчеркнул Музаев.

Ранее глава Рособрнадзора сообщил о готовности отменить в России ЕГЭ , если вместо него предложат ввести понятный и объективный экзамен. Он подчеркнул, что ведомство открыто к обсуждению всех конструктивных предложений и рабочих схем. Музаев также указал, что в стране постоянно совершенствуют модель Единого государственного экзамена.

Законопроект об отмене ЕГЭ в России уже направили в Госдуму. Если инициативу примут, закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

Вузы Русский язык Россия Экзамены История
07 июня 2024, 13:49
«От птушника к Лиге плюща». Как нацпроект «Образование» повысил популярность колледжей
Телеканал «360»
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Входящие в национальные проекты программы и меры поддержки предназначены для обычных россиян, которые могут принять в них участие или получить необходимую помощь. Об этом в интервью 360.ru на Петербургском экономическом форуме рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Собеседница 360.ru отметила, что данные о числе абитуриентов поступят только в августе, но уже сейчас можно сказать, что конкурс будет высоким.

Кроме того, большинство поступивших учиться студентов заявили, что гордятся своей будущей профессией.

«Наша стратегия и тактика была „от птушника к Лиге плюща“. И это удалось. Мы постоянно собираем обратную связь», - пояснила глава АНО «Национальные приоритеты.

Малявина отметила, что в рамках этого же национального проекта проходит реновация школ, где ввели дополнительное образование для последующего поступления в колледже. Кроме того, в рамках модели профориентации в учебные заведения начали приходить сотрудники различных производств, рассказывая детям о своей работе. Плюс для школьников организуют экскурсии на заводы и фабрики, чтобы они могли заранее определиться с будущей профессией.

Она подчеркнула, что даже в самом названии программ есть слово нация, а это значит, что они касаются каждого.

«Поэтому самая важная задача, конечно, донести и рассказать людям про те программы и меры, которыми они могут воспользоваться», - пояснила собеседница 360.ru.

В качестве положительного примера Малявина привела нацпроект «Образование» и его направление «Профессионалитет», в рамках которого во всех колледжах России начали реновацию. Речь идет не только о ремонте, но и тесном сотрудничестве учебных заведений с предприятиями.

«Совместные образовательные программы нужны для того, чтобы студент обучался тому, что нужно тому или иному предприятию. Поэтому трудоустройство такого обучения после выпуска составляет более 85%», - пояснила она.

Малявина добавила, что также сократился срок образовательных программ, чтобы молодой человек как можно раньше мог выходить на работу и зарабатывать приличные деньги.

Россия Работа Нацпроекты Студенты Образование ПМЭФ-2024
07 июня 2024, 08:37
Бакалавры в российских вузах станут специалистами
Unsplash
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В России началась разработка новой системы высшего образования. Бакалавров заменят специалистами, ориентированными на запросы работодателей, сообщил РИА «Новости» вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Они будут специалистами в различных областях. И самое важное, что эти специалисты будут ориентированы на те потребности, которые есть в нашей экономике», - сказал он.

По словам Чернышенко, изменения произойдут незаметно для студентов. Он заявил, что выданные в разные годы дипломы получат одинаковую ценность , а контрольные цифры приема в техникумах и вузах синхронизируют с потребностями регионов.

Вице-премьер добавил, что еще одним новшеством с 2025 года станет электронный диплом. Выпускники смогут выбирать, в каком формате получить документ.

В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ. В случае принятия он вступит в силу с января 2025 года.

Вузы Образование

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