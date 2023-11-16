16 ноября 2023, 07:40

Преподавателя МГИМО уволили после приглашения Урганта на лекцию

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Студенты МГИМО призвали вернуть преподавателя факультета международной журналистики, которого уволили после приглашения на лекцию в вуз шоумена Ивана Урганта. Об этом сообщили в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Преподаватель позвал на лекцию в вуз телеведущего месяц назад. Темой беседы стало налаживание личных связей в медиа пространстве. После этого, как заверили в публикации, педагога призвали приглашать на лекции военкоров.

Накануне преподаватель сообщил студентам о своем увольнении. Ученики же уверены, что его вынудили уйти. Они планируют написать коллективное письмо с требованием восстановить в должности педагога.

О выступлении Урганта в вузе СМИ писали в середине октября. Сообщалось, что один из профессоров университета пригласил шоумена, чтобы тот якобы «посмешил аудиторию». По данным источников, деканат и ректорат шокировала организация «творческой встречи» с телеведущим.

Вузы Студенты Иван Ургант
15 ноября 2023, 12:37
Школьникам на уроках расскажут о беспилотниках и общевойсковом бое
Unsplash
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В новый школьный курс «Основы безопасности и защиты Родины» войдет информация об общевойсковом бое и способах применения беспилотников. Проект приказа Минпросвещения РФ опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов.

В документе указано, что курс должен формировать представление о современном общевойсковом бое и понимание о применении в нем современных достижений научно-технического прогресса.

«В том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов», - сообщили в документе.

Обновленный предмет «Основы безопасности и защита Родины» , им заменят ОБЖ, начнут преподавать в школах с 1 сентября 2024 года. Школьников будет знакомить с такими понятиями, как «воинская обязанность» и «военная служба», ученикам также расскажут, какую роль играет оборона страны для экономики и социального развития.

Ранее разделы об истории России с 1970-х до 2000-х полностью переписали в новых школьных учебниках. В книгах появилась информация о событиях с 2014 года по настоящее время и спецоперации. Специалисты также намерены пересмотреть понятие «империя» в учебнике истории для пятых-девятых классов.

Школы Беспилотники Россия Школьники Образование
15 ноября 2023, 09:58
Семьеведение как обязательный предмет могут включить в школьную программу
РИА «Новости»
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Школьную программу в 2024 году может пополнить новый предмет — семьеведение. Об этом РИА «Новости» заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, новую дисциплину начнут преподавать по единому учебнику, который появится в следующем году. Она добавила, что семьеведение уже изучают как самостоятельный предмет в 40 регионах страны.

«Уверены, что со следующего года мы убедим министерство просвещения в качестве самостоятельного предмета сделать семьеведение», - отметила она.

Остапина указала, что новый курс поможет подросткам подготовиться к «будущей семейной жизни и рождению детей». В рамках семьеведения школьники также подробно изучат основы психологии и педагогики.

Ранее педагог-психолог Дарья Федорова дала рекомендации по проверке домашнего задания у учащихся. Он рассказала, что этот вид работы может быть комфортным для родителей, если они будут соблюдать несколько правил.

Школьную программу в 2024 году может пополнить новый предмет - семьеведение. Об этом РИА «Новости» заявила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Школы Госдума РФ
14 ноября 2023, 07:58
Назван новый размер стипендии президента для российских аспирантов
РИА «Новости»
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Стипендия президента России для аспирантов в новом формате достигнет 75 тысяч рублей. Указ об этом может выйти уже в ноябре, рассказал РИА «Новости» заместитель главы Минобрнауки Денис Секиринский.

По его словам, документ находится «в высокой стадии согласования» и может выйти уже до Конгресса молодых ученых, намеченного на 28–30 ноября. Вероятно, отбор начнется уже в 2023 году, добавил замминистра.

Установление таких стипендий - поручение президента Владимира Путина, прозвучавшее по итогам встречи с участниками Конгресса молодых ученых. Предполагается, что повышенная стипендия поможет поддержать лучших аспирантов по важным и актуальным образовательным направлениям. Научные руководители будут выступать в роли гаранта того, что аспирант завершит исследование и защитит диссертацию.

Конкурсный отбор будет проводить Минобрнауки вместе с Советом по стипендиям президента России.

По данным Ura.ru , текущий размер выплаты - 4,5 тысячи рублей.

Вузы Студенты
13 ноября 2023, 16:12
России не допустила массового оттока ученых
Freepik
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В России не наблюдается массового оттока ученых, несмотря на санкционное давление. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Его процитировал ТАСС.

«Удалось, несмотря на сложный контекст, избежать массового оттока из России ведущих ученых, в том числе тех, кто возглавляет исследовательские коллективы», - сказал он на заседании президиума Совета при президенте России по науке и образованию.

Россия до сих пор является одним из лидеров по абсолютным масштабам занятости в научной сфере во всем мире. Санкции и попытки западных стран помешать сотрудничеству РФ с другими странами не увенчались успехом. Россия сохранила партнеров во многих государствах мира, подчеркнул Медведев.

Однако нужно внимательно следить за этим направлением и принимать оперативные решения при необходимости, добавил он.

Также, несмотря на санкции, в мире сохранился спрос на российское оружие. Как отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, оружейные заказы в последние годы держатся на уровне в 55 миллиардов долларов.

Дмитрий Медведев Ученые

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