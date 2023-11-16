Преподавателя МГИМО уволили после приглашения Урганта на лекцию

Преподаватель позвал на лекцию в вуз телеведущего месяц назад. Темой беседы стало налаживание личных связей в медиа пространстве. После этого, как заверили в публикации, педагога призвали приглашать на лекции военкоров.

Накануне преподаватель сообщил студентам о своем увольнении. Ученики же уверены, что его вынудили уйти. Они планируют написать коллективное письмо с требованием восстановить в должности педагога.

О выступлении Урганта в вузе СМИ писали в середине октября. Сообщалось, что один из профессоров университета пригласил шоумена, чтобы тот якобы «посмешил аудиторию». По данным источников, деканат и ректорат шокировала организация «творческой встречи» с телеведущим.