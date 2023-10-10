Правки в раздел о репрессированных народах внесут в учебники истории в России

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«Там не глава, там один абзац, и там будут правки. Вообще учебник по отечественной истории 40 раз переписывался, и в царское время он тоже переписывался многократно», - подчеркнул Торкунов.

Напомнил он и о том, что великие русские историки, начиная от Карамзина, Соловьева и Ключевского, тоже вносили в свое время правки, дополнения и изменения.

«Так и в этот учебник, конечно, будут вноситься и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдет уже в 10 и 11 классы», - добавил собеседник агентства.

По словам ректора МГИМО, это естественный процесс, поскольку появляются новые данные и оценки. В связи с этим правки в учебник будут вносить и в следующем году, и через год. При этом специалист подчеркнул, что редакцию учебника не будут менять коренным образом.

С критикой нового учебника по отечественной истории в сентябре выступили общественные деятели Северного Кавказа. Причиной стал абзац о сталинских депортациях народов, которые оказались упомянуты сразу после власовцев и бандеровцев.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявлял, что эту главу изменят, а для согласования предложений по внесению изменений, по его словам, создадут рабочую группу из руководителей регионов, народы которых были репрессированы.