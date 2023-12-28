Правительство поручило министерствам разработать схему внедрения биометрии в университетах

Уроки труда вернутся в российские школы в учебном году — 2024/25. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на канале «Россия 24».

Уроки труда вернутся в российские школы в учебном году - 2024/25. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на канале «Россия 24».

По его словам, уже началась подготовка, планируется оснащение кабинетов.

«Президент подписал закон, мы возвращаем предмет „Труд“. У нас введено и реализуется трудовое обучение, а со следующего учебного года возвращается предмет „Труд“, это тоже очень важно», - рассказал Кравцов.

Госдума приняла проект изменений в ФЗ «Об образовании» еще в начале декабря. Упомянутый предмет предполагается ввести в начальных и средних классах. «Труд» преподавали в школах до 1990-х, затем ему на смену пришла «Технология». О том, что Минпросвещения работает над возвращением «Труда», стало известно в мае. Сергей Кравцов отмечал, что школьникам нужно дать возможность проявлять себя, учиться делать что-то своими руками.

В ноябре депутат ГД от Подмосковья Сергей Колунов объяснял «360», что поправки должны помочь устранить нехватку людей рабочих профессий, воспитать в людях любовь к труду со школьной скамьи.