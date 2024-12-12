12 декабря 2024, 01:08

Подспорье для педагога. В школы вернется механизм обуздания распоясавшихся детей

Читайте нас в: Google Новости

С подачи президента России Владимира Путина в правительстве решили вернуть в школы оценки за поведение. Такая мера позволит защитить от хулиганов их одноклассников и учителей. Как такая оценка может влиять на процесс обучения, ведущая 360.ru Регина Орехова обсудила с лауреатом всероссийского конкурса «Учитель года — 2018» Юлией Капалкиной.

Двойка за поведение может повлиять на дальнейшую судьбу ученика и возвести некий барьер между учителем и родителями, которые несмотря ни на что бросаются защищать своего ребенка, даже если тот буллит одноклассников или материт педагогов. По мнению Юлии Капалкиной, вводя такую оценку, нужно заставить ее работать, а не превратить в самоцель без каких-либо улучшений.

«Для чего мы это делаем и на что будет влиять эта оценка? Это может быть подспорьем для того, чтобы защитить педагога», - сказала она.

По словам Капалкиной, сейчас не хватает закона о защите чести и достоинства педагогов. Такой закон уровнял бы учителей в правах с учениками, которые не уважают педагогов и порой даже публично унижают их, в том числе и при поддержке своих родителей. Оценка за поведение может частично решить эту проблему.

«Эта оценка может служить инструментом для решения таких проблем [в школах], в которых есть проблемы с буллингом, например, с какими-то неформальными лидерами, которые дестабилизируют обстановку в школе», - объяснила учитель.

По ее словам, большинство проблем с учениками вытекают из безнаказанности.

«В конечном итоге дети понимают, что, по большому счету, им никто ничего не сделает. Они дети. Никто их не исключит. [Ведь] у нас есть закон об образовании», - подвела итог Капалкина.

Ранее в Котельниках сверстницы жестоко избили девочку в школьном туалете. Мать пострадавшей рассказала, что врачи выявили у ее дочери сотрясение мозга и внутричерепные травмы.

Дети Школы Законы Учителя Россия Школьники Владимир Путин Образование
06 декабря 2024, 03:15
От зависимости до проблем со здоровьем. Почему гаджеты у детей потребовали отобрать
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме дошкольных учреждений заявил, что смартфон у ребенка — это зло. Особенно это касается тех матерей, которые суют чаду в коляску планшет с мультиками, лишь бы тот не мешал и молчал. Ведущая 360.ru Регина Орехова обсудила с детским психологом Ириной Покусаевой, стоит ли в этот вопрос вмешиваться государству или решать должны все-таки родители.

Психолог выступила против гаджетов в руках у меленьких детей, так как часто родители дают их им бесконтрольно. Потом это может перерасти в зависимость, с которой придется уже бороться у специалиста.

«Опять же, для чего мы даем? Если посмотреть мультфильм, который длится пять-семь минут, как это было в советское время, то можно дать лет с трех. Если же, как сейчас дети, например, могут полтора-два часа сидеть в гаджетах, то это недопустимо, и это даже в шесть-семь лет перебор», - отметила Покусаева.

По ее словам, необходимо вести работу с родителями, причем очень серьезную. В качестве примера она привела ситуацию с квадроберами, в которую вмешалось государство.

«И это правильно, потому что неадекватно, и, слава богу, все затихло. И в ситуации с планшетами и гаджетами нужно вести разъяснительную работу», - заявила психолог.

В противном случае у детей может развиваться зависимость от гаджетов. Это приводит к гиперактивности и синдрому дефицита внимания.

Дети Гаджеты Отношения Смартфоны Сергей Кравцов Образование
01 декабря 2024, 19:28
В Госдуме предложили уменьшить количество уроков в школах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сокращение количества уроков может значительно уменьшить нагрузку на учащихся, при этом не снижая уровень их знаний. Об этом первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала ТАСС.

Она отметила, что зачастую школьная программа сосредоточена исключительно на академических достижениях, не учитывая физическое и эмоциональное благополучие детей.

«Для решения этой проблемы необходимо пересмотреть подходы к образованию», - сказала она.

По мнению Лантратовой, в школах следует уделять больше внимания внеучебной деятельности, которая помогает развивать творческие способности и способствует социальной адаптации учащихся. Она убеждена, что школьники должны заниматься спортом и искусством.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете зачислять в школы детей мигрантов , которые плохо знают русский язык. После мониторинг показал, что более 58% учащихся-мигрантов успешно сдали школьные тесты на знание русского языка. В то же время 18% учеников испытывают трудности с русским языком или не владеют им совсем.

Дети Школы Образование
26 ноября 2024, 08:02
Законопроект о приеме в школы детей мигрантов рассмотрят в I чтении 10 декабря
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Законопроект, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка, планируют рассмотреть в I чтении 10 декабря. Об этом заявил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Документ предусматривает обязательную проверку законности нахождения ребенка и его родителей в России, а также уровня знания русского языка при зачислении детей иностранцев в школы.

«По данным МВД и Минпросвещения, в прошлом учебном году в наших школах из 18 миллионов обучались свыше 200 тысяч детей мигрантов», - обратил внимание Володин.

И у этих детей, по оценкам учителей, часто возникают проблемы с освоением образовательной программы, также имеются сложности в общении со сверстниками и педагогами.

Помимо этого, надо учитывать, что плохое знание русского или его полное отсутствие у детей мигрантов становится причиной стресса у самого ребенка, добавил спикер ГД. Плюс это создает сложности и для его одноклассников, «Педагоги не могут качественно передавать им знания, что приводит к трудностям в осваивании образовательной программы. Без знания русского языка это невозможно», - констатировал парламентарий.

По его мнению, принятие законопроекта поможет реализовать госгарантий на качество образования, а также обеспечит гармонизацию прав и обязанностей всех участников образовательного процесса.

Дети Школы Мигранты Русский язык Госдума РФ Россия
20 ноября 2024, 15:29
Депутаты озаботились высокой учебной нагрузкой на школьников
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Комитет Госдумы по просвещению проведет круглый стол с привлечением министерства просвещения, учителей, родительского сообщества и экспертов на тему чрезмерной учебной нагрузки на школьников. Такое поручение дал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, сообщила пресс-служба Госдумы.

Тему подняли депутаты, которые заявили, что сегодня учебная нагрузка на старшеклассников на 30% превышает допустимые санитарно-эпидемиологические нормы.

«Это проблема, которая стала для всех очевидной. Ребенка надо беречь и сделать все для того, чтобы он был здоров, не было излишней нагрузки, которая сейчас повсеместно в школах», - заявил Володин.

Председатель Госдумы добавил, что необходимо поднять вопрос целесообразности общего государственного экзамена, которые ученики сдают по итогам девятого класса. Он предложил освободить от дополнительной проверки знаний школьников, которые намерены поступать в техникумы, колледжи и училища.

Первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин выступил против сокращения количества уроков в российских школах. Он подчеркнул, что согласен с тем, что учебная нагрузка выросла, но качество образования значительно упало. Депутат пояснил, что, если сократить количество уроков, то в результате страна получит неграмотных специалистов.

Школы Госдума РФ Депутаты Школьники

Новости по теме