23 ноября 2023, 21:47

Подросткам из Москвы и Подмосковья представили вузы Дальнего Востока на Форуме школьников

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В Москве на площадке «Точки кипения — Арбат» провели Форум школьников. Его организовали в рамках комплекса воспитательно-патриотических мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве — 2023».

Потом подростков пригласили на квест, темой которого были университеты Дальнего Востока. Все участники игры получили в подарок брендированные портативные зарядные устройства.

На форум пригласили старшеклассников Москвы, Калуги, Брянска и Московской области. Подросткам рассказали о преимуществах получения высшего образования в лучших учебных заведениях Дальнего Востока и перспективах дальнейшего устройства в ДФО. Детей познакомили с действующими в макрорегионе социальными программами, льготными режимами ведения бизнеса и туристическими возможностями.

«Сегодня Дальний Восток и Арктика - территории, где создают будущее нашей страны. Количество студентов, приезжающих учиться [сюда] из других регионов страны, за пять лет увеличилось в три раза», - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Он подчеркнул, что молодые люди приезжают не только учиться, но и работать и создавать новые проекты. Молодежь считает привлекательной динамику развития региона, ей интересны современные предприятия и созданные в ДФО уникальные возможности для самореализации.

Программу форума разделили на деловую и практическую части. Сначала старшеклассники встретились с представителями регионов Дальнего Востока, которые рассказали будущим студентам об учебных заведениях, востребованных для каждой территории специальностях и возможностях личностного роста.

Благодаря мероприятию некоторые школьники определились с конкретным направлением дальнейшего саморазвития.

Потом подростков пригласили на квест, темой которого были университеты Дальнего Востока. Все участники игры получили в подарок брендированные портативные зарядные устройства.

С 2015 по 2023 годы количество студентов, приехавших из других регионов и поступивших в вузы Дальнего Востока, выросло более чем вдвое - с 2437 до 6304 человек. Сейчас в высших учебных заведениях макрорегиона учатся 12 137 молодых людей из регионов, не входящих в состав ДФО.

На форум пригласили старшеклассников Москвы, Калуги, Брянска и Московской области. Подросткам рассказали о преимуществах получения высшего образования в лучших учебных заведениях Дальнего Востока и перспективах дальнейшего устройства в ДФО. Детей познакомили с действующими в макрорегионе социальными программами, льготными режимами ведения бизнеса и туристическими возможностями.

«Сегодня Дальний Восток и Арктика - территории, где создают будущее нашей страны. Количество студентов, приезжающих учиться [сюда] из других регионов страны, за пять лет увеличилось в три раза», - отметил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

С 2015 по 2023 годы количество студентов, приехавших из других регионов и поступивших в вузы Дальнего Востока, выросло более чем вдвое - с 2437 до 6304 человек. Сейчас в высших учебных заведениях макрорегиона учатся 12 137 молодых людей из регионов, не входящих в состав ДФО.

Программу форума разделили на деловую и практическую части. Сначала старшеклассники встретились с представителями регионов Дальнего Востока, которые рассказали будущим студентам об учебных заведениях, востребованных для каждой территории специальностях и возможностях личностного роста.

Благодаря мероприятию некоторые школьники определились с конкретным направлением дальнейшего саморазвития.

Он подчеркнул, что молодые люди приезжают не только учиться, но и работать и создавать новые проекты. Молодежь считает привлекательной динамику развития региона, ей интересны современные предприятия и созданные в ДФО уникальные возможности для самореализации.

Вузы Дети Школы Дальний Восток
22 ноября 2023, 10:02
Кузбасский региональный институт развития профобразования предложили назвать в честь Амана Тулеева
РИА «Новости»
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В Кемеровской области предложили назвать в честь бывшего губернатора Амана Тулеева улицы и Кузбасский региональный институт развития профессионального образования. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил об этом на панихиде, сообщило РИА «Новости».

«Он до конца своих последних дней работал в этом институте. Я считаю, что этот институт должен называться именем Тулеева, а улицы в наших городах, городах Кузбасса, должны носить имя Амана Гумировича», - сказал политик.

Сергей Неверов назвал состоявшимся проект Амана Тулеева по созданию регионального института развития образовательных профессиональных кадров. Он заявил, что бывший губернатор использовал любую возможность защитить угольную отрасль и позаботиться о жителях Кузбасса. Вице-спикер Госдумы напомнил о его успехах в особенно трудные времена , когда закрылись десятки шахт и тысячи людей остались без работы.

Аман Тулеев умер в возрасте 79 лет. Церемония прощания прошла в Музыкальном театре Кузбасса имени Боброва. Погребение состоится на Центральном кладбище № 1 Кемерова.

Госдума РФ Образование
17 ноября 2023, 17:10
Названы предварительные даты ЕГЭ в 2024 году
РИА «Новости»
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ЕГЭ в 2024 году планируется провести с 22 марта по 1 июля. Совместный приказ Минпросвещения и Рособрнадзора появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов сегодня, 17 ноября.

Документ «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена» подразумевает, что процедуру традиционно разделят на три периода: досрочный, основной и дополнительный. Досрочный предложили провести с 22 марта по 12 апреля (резервные дни завершаются 19 апреля), основной вместе с резервными днями - с 23 мая по 1 июля, а дополнительный - с 4 по 9 сентября. Начало экзаменов по всем учебным предметам намечается на 10:00.

С сегодняшнего дня проект будет на стадии общественного обсуждения, которое завершится 1 декабря. Проходит также независимая антикоррупционная экспертиза.

Ранее зампред Госдумы Петр Толстой назвал введение ЕГЭ и ОГЭ «большой ошибкой». По его мнению, это нарушило ткань традиционного русского образования.

ЕГЭ Экзамены
17 ноября 2023, 13:35
Более 2 тысяч студентов подали заявки на ИТ-стажировку в правительстве Москвы
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Более двух тысяч студентов подали заявки на участие в стажировке в правительстве Москвы в рамках проекта «ИТ-город». Об этом сообщил департамент информационных технологий столицы.

В феврале 2024 года прошедшие несколько этапов отбора студенты начнут полугодовую стажировку в департаменте информационных технологий. С февраля по июль 70 человек будут работать над цифровыми проектами города.

Созданная в 2022 году программа «ИТ-город» - это шестимесячная оплачиваемая стажировка для специалистов в UX/UI-дизайне, анализе бизнеса и систем, тестировании и других. В прошлом году в ней смогли принять участие 80 студентов.

А в течение ближайших двух месяцев для школьников Москвы проведут экскурсии в ведущие ИТ-компании столицы. Это позволит познакомить учеников специализированных классов московских школ с цифровыми проектами города.

Студенты Технологии Москва 2023
17 ноября 2023, 11:48
Экскурсии в ведущие ИТ-компании проведут для школьников Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Проект «Учебный день в ИТ-компании» запустили в столице, чтобы познакомить учеников специализированных классов московских школ с цифровыми проектами города. В рамках проекта детям проведут экскурсии в ведущие ИТ-компании. Об этом рассказали в департаменте образования и науки.

Первое событие в рамках проекта состоялось 16 ноября в павильоне «Умный город» на ВДНХ. Ученики смогли ознакомиться с обновленной экспозицией павильона «Умный город». Также им рассказали о московской платформе разработчиков Mos.Hub.

В столице более 7,6 тысячи учеников уже начали обучаться в ИТ-классах. Образование будет проходить в соответствии с новым стандартом. Проект «Учебный день в ИТ-компании» позволит им узнать о реальных проектах и предприятиях этой сферы.

Недавно на фестивале колледжей в Москве школьники узнали о профессиях будущего. Более 18 тысяч старшеклассников и их родителей посетили площадки училищ.

Технологии Образование Москва 2023

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