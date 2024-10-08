08 октября 2024, 12:26

Подростка отказались брать в 10-й класс в Москве. В конфликт вмешалась прокуратура

РИА «Новости»
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В московской школе № 57 разгорелся скандал из-за отказа брать ребенка в 10-й класс. Подробностями случившегося в беседе с 360.ru поделился отец мальчика Кирилл М.

Мужчина уточнил, что в июне получил письмо об отказе зачислить сына в 10-й класс из-за низких результатов ОГЭ по математике, академических задолженностей в 8-м и 9-м классах, а также нарушений дисциплины.

«Лично мое объяснение случившегося: в школе с этого года впервые создан спецкласс Т-Банка. Мест в классах, в расписании нет. Место 10Б занял 10Т. Школе хорошо, Т-Банку хорошо, 14 детям и их родителям плохо. Почему так получилось: авторитарность и непрофессиональность директора - она допустила конфликт, не заглушила его в зародыше и сдалась, когда почувствовала силу», - рассказал о своем видении ситуации мужчина.

Мужчина отмечал, что ребенок на «хорошо» сдал экзамены по английскому и русскому языкам, а также на «отлично» географию и математику, однако школа выставила сдачу ОГЭ на 4 и 5 в качестве основания для перевода в следующий класс.

Ранее РБК со ссылкой на прокуратуру Москвы сообщили, что надзорное ведомство выявило нарушение из-за отказа зачислить ученика в 10-й класс в школе № 57. В пресс-службе отметили, что руководство учебного заведения нарушило право ученика на получение среднего общего образования.

Позднее руководство школа все-таки предложило перевести ученика в 10-й гуманитарный спецкласс, однако семья отказалась и сменила учебное заведение.

Ранее результаты ОГЭ предложили учитывать при поступлении в техникумы и колледжи.

Школы Школьники Экзамены
06 октября 2024, 09:57
Победителем конкурса «Учитель года» стал преподаватель физики из Петербурга
РИА «Новости»
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Победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2024» стал Леонид Дедюха — преподаватель физики в петербургской гимназии № 56. Об этом сообщило РИА «Новости».

Победителем Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2024» стал Леонид Дедюха - преподаватель физики в петербургской гимназии № 56. Об этом сообщило РИА «Новости».

Церемония награждения прошла в Кремлевском дворце. Лауреат конкурса напомнил, что педагоги учат и воспитывают тех, в чьих руках будет будущее страны. Награду учителю вручили зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

Вице-премьер назвал профессию педагога героической и отметил, что ее выбирают по зову сердца.

«Мы бесконечно ценим и уважаем ваши успехи, достижения и будем их обязательно отмечать, делать это регулярно», - подчеркнул он.

Победителем конкурса «Первый учитель» объявили преподавателя начальных классов школы № 2 из белгородского поселка Чернянка Светлану Редченко, а воспитателем года стала сотрудница детского сада № 9 в Геленджике Татьяна Раннинен. Награду за победу в номинации «Директор года» получил директор екатеринбургской школы № 1 Алексей Махновецкий.

Ранее президент Владимир Путин провел встречу с победителями конкурса «Учитель года». Он поздравил педагогов с профессиональным праздником и указал на важность их работы.

Санкт-Петербург Школы Учителя конкурсы
29 сентября 2024, 20:47
Школой Калининграда заинтересовался СК из-за не говорящих по-русски учеников
РИА «Новости»
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Принявшую на учебу детей мигрантов без знания русского языка школу Калининграда проверят следователи. Такое поручение дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства.

В СК уточнили, что в социальных сетях появилась жалоба от родителей одной из школ Калининграда. Они пояснили, что их дети не могут учиться нормально, потому что в классах появились дети мигрантов, не говорящие по-русски.

В результате весь учебный процесс нарушился. При этом руководство учебного заведения никаких мер не приняло.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы калининградского управления СК Евгению Козырецкому проверить школу и доложить о всех обстоятельствах.

Речь идет о калининградской школе № 7, где в одном из классов оказались сразу шестеро не говорящих по-русски детей, которые вместе с родителями приехали из Узбекистана. Директор учебного заведения предложила родителям учеников научить детей узбекскому , чтобы они могли общаться с новыми учениками.

Дети Школы Мигранты Русский язык Следственный комитет России Калининград
28 сентября 2024, 13:16
Ученые рассказали о негативных образах России в учебниках стран СНГ
РИА «Новости»
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Ученые Института научной информации по общественным наукам РАН исследовали, как представлена Россия в учебниках стран ближнего зарубежья. Результаты исследования опубликовал РБК.

В большинстве стран Россия оказалась представлена колониальным государством.

В Казахстане, например, школьников учат, что Российская империя вела «военно-колониальную экспансию», а советскую власть критикуют за голод, неурожаи и засухи.

Установление советской власти в азербайджанских учебниках называют «военным вторжением при поддержке предательских сил». Кроме того, именно Россию указывают виновником карабахского конфликта, а последнего советского лидера Михаила Горбачева - проармянским.

В Узбекистане обвиняют Российскую империю в нанесении ущерба национальной идентичности и экономике, при этом тезисы о строительстве в Средней Азии инфраструктуры оспаривают.

А киргизским школьникам рассказывают, что их народ сам попросился в состав Российской империи, а вхождение республики в состав СССР принесло много выгод. В Таджикистане советский период оценивают в целом положительно, а имперский - отрицательно.

Ранее в армянских учебниках Туркманчайский мирный договор, заключенный после победы России над Персией в XIX веке, назвали аннексией Восточной Армении. После протеста со стороны российского МИД эту часть учебника пообещали отредактировать.

Школы Ученые Россия Школьники СНГ
25 сентября 2024, 12:47
Дискуссию о сокращении времени обучения в школах сочли оправданной
РИА «Новости»
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Дискуссия о сокращении времени обучения в школах имеет место и оправдана. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Пока это экспертная дискуссия. Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы за и против», - заявил он.

Песков добавил, что система образования должна подстраиваться под изменения в технологиях и кадровых потребностях.

Идею выдвинул помощник президента России Владимир Мединский. Он предположил, что со временем образование станет более спрессованным и специализированным, чем сейчас.

Депутат Госдумы Олег Смолин выступил против такого сокращения , заявив, что оно негативно повлияет на качество образования и квалификации специалистов. По его словам, идея противоречит общемировой тенденции и является непозволительной роскошью.

Кремль Школы Дмитрий Песков

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