Почти 90 тысяч московских школьников побывали на «Учебном дне в музее» за год
За 2022-2023 учебный год на занятиях в музеях Москвы побывали более 88 тысяч школьников. Их познакомили с физикой, геометрией и иностранными языками на примере экспонатов, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«В проекте „Учебный день в музее“ уже задействована 31 площадка. Для них разработаны 214 уроков практически по всем школьным предметам с 1-го по 11-й класс. 115 из них доступны онлайн», - подчеркнул он.
Например, занятия проходят в Государственном музее обороны Москвы. Там изучают свойства окружностей и секторов на примере системы ПВО времен Великой Отечественной войны. В Мемориальном музее космонавтики - давление газов на примере советских и российских скафандров.
Проект запустили в Москве в 2017 году. Он позволяет школьникам лучше усваивать полученные знания и заинтересовывать их в сложных предметах.
Кроме этого, в Москве и области часто проводят тематические уроки для расширения кругозора у школьников. Например, ребятам из Солнечногорска рассказали о правилах поведения на железной дороге.