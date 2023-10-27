Почти 90 тысяч московских школьников побывали на «Учебном дне в музее» за год

«В проекте „Учебный день в музее“ уже задействована 31 площадка. Для них разработаны 214 уроков практически по всем школьным предметам с 1-го по 11-й класс. 115 из них доступны онлайн», - подчеркнул он.

Например, занятия проходят в Государственном музее обороны Москвы. Там изучают свойства окружностей и секторов на примере системы ПВО времен Великой Отечественной войны. В Мемориальном музее космонавтики - давление газов на примере советских и российских скафандров.

Проект запустили в Москве в 2017 году. Он позволяет школьникам лучше усваивать полученные знания и заинтересовывать их в сложных предметах.

Кроме этого, в Москве и области часто проводят тематические уроки для расширения кругозора у школьников. Например, ребятам из Солнечногорска рассказали о правилах поведения на железной дороге.