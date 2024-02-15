«Побольше крутых мужиков». Путин предложил новый формат работы школ

Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале показал кадры визита главы государства в школу. Президент отметил, что проект по модернизации учебного учреждения получился хорошим, с чем директор согласилась.

На встрече с учащимися вузов Калининградской области Путин отмечал, что будущее и успех России напрямую зависят от уровня образования в стране.

Директор общеобразовательного учреждения Галина Масликова показала главе государства кабинет ОБЖ и рассказала об увлеченном учителе. После института он отслужил в армии и 12 лет работает с детьми и координирует Юнармию.

«В общем он такой крутой-крутой», - охарактеризовала педагога директор школы.

Масликова добавила, что учитель также занимается туризмом и у него «все складывается». Путин отреагировал на ее рассказ с доброй иронией.

«Надо побольше крутых мужиков в школы, правда?» - задал он вопрос.

К педагогической деятельности в школах стоит привлечь «побольше крутых мужиков». Как сообщило РИА «Новости» , такую точку зрения высказал президент России Владимир Путин во время посещения средней школы № 32 в Нижнем Тагиле, где учился поэт Булат Окуджава.