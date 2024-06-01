Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в вуз

«Главным критерием ранжирования абитуриентов в конкурсных списках, как и прежде, остается сумма конкурсных баллов», - подчеркнули в министерстве.

В России началась пора экзаменов - основной период ЕГЭ проходит с 23 мая по 11 июня. Те, кто решил досрочно отправиться на экзамен в 2024 году, смогут пересдать один предмет. Выпускникам напомнили, что при любом нарушении нужно обращаться на горячую линию.

Приемная кампания нового учебного года в высшие учебные заведения России пройдет по действующей системе высшего образования. Абитуриенты смогут поступать на бакалавриат.