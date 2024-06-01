01 июня 2024, 12:20

Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в вуз

РИА «Новости»
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Главным критерием при поступлении в вузы остается сумма конкурсных баллов. Пересдача Единого государственного экзамена не отразится на рейтинге абитуриента, рассказали РИА «Новости» в Минобрнауки.

«Главным критерием ранжирования абитуриентов в конкурсных списках, как и прежде, остается сумма конкурсных баллов», - подчеркнули в министерстве.

В России началась пора экзаменов - основной период ЕГЭ проходит с 23 мая по 11 июня. Те, кто решил досрочно отправиться на экзамен в 2024 году, смогут пересдать один предмет. Выпускникам напомнили, что при любом нарушении нужно обращаться на горячую линию.

Приемная кампания нового учебного года в высшие учебные заведения России пройдет по действующей системе высшего образования. Абитуриенты смогут поступать на бакалавриат.

ЕГЭ Вузы Рейтинги Экзамены
30 мая 2024, 16:12
Школьникам в Башкирии запретили использовать телефоны на уроках
РИА «Новости»
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Депутаты Госсобрания Башкирии утвердили поправки в региональный закон «Об образовании». Теперь школьникам нельзя использовать сотовые телефоны на уроках, сообщил заместитель председателя парламентского комитета по науке, образованию, культуре, молодежной политике и спорту Рустем Ахмадинуров в своем Telegram-канале.

Принятие закона поможет минимизировать факты отвлечения внимания учащихся во время занятий и повысит грамотность школьников. В поддержку инициативы выступили 100 депутатов.

«Законопроектом устанавливается запрет использования средств связи именно во время уроков, за исключением случаев, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся и иных экстренных случаев», - подчеркнул Ахмадинуров.

Российские депутаты предложили запретить телефоны в школах в октябре 2023 года. Педагоги согласились с тем, что смартфоны мешают образовательному процессу.

Школы Башкирия Законы Депутаты Школьники Образование
30 мая 2024, 13:10
Начался прием заявок на соискание просветительской награды «Знание.Премия — 2024»
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Российское общество «Знание» запустило четвертый сезон главной просветительской награды «Знание.Премия — 2024». Об этом сообщили на сайте организации.

Российское общество «Знание» запустило четвертый сезон главной просветительской награды «Знание.Премия - 2024». Об этом сообщили на сайте организации.

Заявки принимаются до 30 сентября текущего года. Желающие поучаствовать могут зарегистрировать себя, проекты, компании и других людей, которые привнесли значительный вклад в просвещение.

К Году семьи в России приурочили номинацию «За вклад в сохранение семенных ценностей». Уточняется, что соискателями могут стать просветители и проекты, способствующие укреплению института семьи.

«Деятельность номинантов прошлого сезона получила широчайший отклик: голоса за них отдали 120 тысяч человек, церемонию награждения посмотрели 13,4 миллиона зрителей», - рассказал гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

Ранее проект «Знание.Вики» предоставил призы участникам Всероссийского соревнования по искусственному интеллекту и информационным технологиям. Подмосковная команда в этом состязании стала призером и получила серебряную медаль.

Награды Семья Россия конкурсы
27 мая 2024, 07:16
Педагогам среднего профобразования предложили предоставлять досрочную пенсию
РИА «Новости»
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Депутаты ЛДПР предложили предоставлять педагогам среднего профессионального образования право уйти на пенсию после 25 лет стажа вне зависимости от возраста обучаемых студентов. Законопроект внесут в Госдуму 27 мая, написал «Московский комсомолец».

Предполагается, что условием станет обучение в учреждении среднего профобразования не менее 50% детей до 18 лет. Изменения могут внести в статью 30 федерального закона «О страховых пенсиях».

Пока досрочное пенсионное обеспечение предоставляют только тем, чей педагогический стаж составляет от 25 лет в организациях для несовершеннолетних. Как отметили авторы проекта, система образования в России претерпела изменения, период обучения в общеобразовательной школе вырос - соответственно, увеличился и возраст поступающих в организации среднего профобучения после 11-го класса. Процент детей до 18 лет среди них уменьшился, и педагогические работники перестали нарабатывать нужную продолжительность стажа Ранее в Госдуму внесли законопроект, позволяющий передавать родителям пенсионные коэффициенты.

Пенсия Дети Школы Россия Образование
21 мая 2024, 09:06
Досрочно сдающим ЕГЭ разрешили пересдать один из предметов
РИА «Новости»
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Те, кто решил досрочно сдать Единый государственный экзамен в 2024 году, смогут пересдать один предмет.

Участники досрочного ЕГЭ получат право пересдать один из предметов до конца приемной кампании 4 и 5 июля. Об этом рассказал ТАСС заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

«Даже если участник сдавал досрочно, для него тоже есть эти два дня [пересдачи]. Если он выпускник текущего года», - отметил он.

В этом году основные первые ЕГЭ пройдут 23 мая. В этот день участники будут сдавать литературу, географию и химию. Уже 28 мая пройдет ЕГЭ по русскому языку. А по математике - 31 мая.

Заслуженный учитель России Ирина Бабурина призвала родителей повышать самооценку детям перед экзаменами. По ее мнению, в трудных ситуациях стоит отправить ребенка на встречу с психологом.

Врача-терапевт Тимур Асанов из Видновской клинической больницы отметил, что сконцентрировать внимание, повысить стрессоустойчивость и уровень логического мышления поможет правильное питание.

ЕГЭ

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