Переход на электронные учебники в России опровергли

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«На заседании дополнительно обсудили вопрос электронных учебников. Министр подчеркнул, что речи о переходе на них не идет», - уточнили в министерстве.

Пока электронные ресурсы идут только в качестве дополнения к традиционной системе образования с классическими учебниками.

По данным ТАСС , отечественное издательство «Просвещение» вместе с Минпросвещения работает над проектом о цифровой маркировке школьных учебников.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала разобраться с ростом цен на образовательные материалы. Также она потребовала подготовить запрос в ФАС по поводу монополии издательства «Просвещение».

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